İzmir'de iğrenç olay! Eski eşinin arkadaşı tecavüz etti: Ne yaptımsa peşimi bırakmadı

İğrenç olay, İzmir Bayraklı'da yaşandı. Bir çocuk annesi kadın, eski eşinin arkadaşının tecavüzüne uğradı. "Ne yaptımsa peşimi bırakmadı. Bu işin olmayacağını söyledim. Ama yine ikna edemedim" diyen kadın, taşınacağı evde tecavüze uğradı. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan kadın "Gözaltına alındı. Mahkeme davasında 12 yıl aldı tutuksuz yargılanıyor. Çıkar çıkmaz beni tehdide devam etti. Elektronik kelepçe var. Bu kez de 5 yaşındaki oğlumla beni tehdit etti" diye konuştu.

ESKİ EŞİNİN ARKADAŞI PEŞİNE TAKILDI

İzmir Bayraklı'da ikamet eden D.T. 2015 yılında bir evlilik yaptı. 7 ay süren bu evliliğinden bir çocuğu oldu. Eşiyle anlaşmalı olarak boşandıktan sonra kendisine yeni bir hayat kurdu. İddiaya göre 2020 yılında bir başkasıyla daha hayatını birleştirme kararı aldı.

Ancak 2. evliliğinin henüz 20. gününde kıskançlık yüzünden şiddet gördü, darp edildi. Evden ayrılıp boşanma kararı aldı. 1 yıl süren boşanma davası bitince bu kez peşine 2. evliliğinin bitmesine de sebep olan eski eşinin arkadaşı saplantılı aşığı takıldı.

"NE YAPTIMSA PEŞİMİ BIRAMADI"

İddiaya göre saplantılı aşık D.T.'ye adeta hayatı zehir etti. Telefon numarasını alıp günlerce taciz etti, sosyal medya hesaplarından hatta evinin yakınlarına gelip takip etti. Defalarca şikayetçi oldum diyen D.T; "Ne yaptımsa peşimi bırakmadı. Kendi gözünde beni inanılmaz bir yere çıkarmış.Sürekli mahallede iş yerimde karşıma çıkmaya başladı. Çok korkmaya başladım. Belki dedim, ulaşırsa konuşursa peşimi bırakır dedim. Konuşmayı denedim bir süre konuştum. Bu işin olmayacağını söyledim. Ama yine ikna edemedim. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında yine kendisi yüzünden taşınmak üzere olduğum eve geldi" dedi.

"BİRANDA SALDIRDI, TECAVÜZ ETTİ"

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre gözyaşları içinde yaşadığı korku dolu anları anlatan D.T; "Biranda üzerime saldırdı. Yere düştüm bana tecavüz etti. Sonra gitti. O sırada taşınacağım evin elektrik işleri için usta çağırmıştım. O beni odanın köşesinde çıplak bir vaziyette ortalığın dağınık olduğunu görünce polise haber etmiş. Kısa sürede yakalandı.Gözaltına alındı. Mahkeme davasında 12 yıl aldı tutuksuz yargılanıyor. Çıkar çıkmaz beni tehdide devam etti. Elektronik kelepçe var. Bu kez de 5 yaşındaki oğlumla beni tehdit etti. Kendini korudun başkalarını kim koruyacak dedi. Korkuyorum biran önce bu beladan kurtulmak istiyorum " ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Özge Kalyoncu Yılmaz; "Müvekkilim bir cinsel istismar mağdurudur. Sanık hakkında TCK m.102/2 kapsamında 12 yıl hapis cezası verilmiş olup, indirimsiz bir şekilde ceza uygulayan mahkeme heyetine buradan teşekkür ediyorum. Ancak şuanda sanık hakkında yakalama kararı olmasına karşın, halen dışarıda ve müvekkilim ve ailesi açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Dosyada çok uzun süre adli tıp raporu beklenmiş olup, bu bekleme müvekkilim açısından adeta hayati tehlikeye sebebiyet vermiştir. Nitekim yargılama boyunca müvekkilim sayısız hakaret, tehdit ve şiddete maruz kalmıştır. Müvekkilim bu suça maruz kalmadan önce defalarca sanık hakkında kendisinin takip edildiği, şiddete uğradığı ve hayati tehlikesinin bulunduğuna dair karakola şikayette bulunmuştur. Biran önce gerekli cezayı çeker inşallah" dedi.

