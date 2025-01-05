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İzmir'de iğrenç olay! Evin penceresinden içeri bakıp mastürbasyon yaptı, sosyal medyada tepki çekti: 'Bunları hadım edeceksin'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
05.01.2025 19:38
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İzmir Menemen'de kaydedilen bir görüntüde sokakta yürüyen kişi, bir evinden penceresinden içeribakarak mastürbasyon yaptı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

İzmir'de iğrenç olay! Evin penceresinden içeri bakıp mastürbasyon yaptı, sosyal medyada tepki çekti: 'Bunları hadım edeceksin'

İzmir'de kaydedilen bir görüntü sosyal medyada tepkilere yol açtı. Sokakta yürüyen bir kişi, evin penceresinden içeri bakarak mastürbasyon yaptı.

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PENCEREDEN İÇERİ BAKARAK MASTÜRBASYON YAPTI

Görüntüler dün gece saatlerinde İzmir Menemen'de kaydedildi. Saat 02.00 sıralarında sokakta bulunan bir kişi, penceresinde ışık yanan eve yaklaştı. Şahıs, eve yaklaşırken etrafta kimsenin olup olmadığını kontrol etti.

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Pencerenin dibine kadar gelen şahıs, evin içine bakarak mastürbasyon yaptı. Şahıs daha sonra arkasına bile bakmadan oradan ayrıldı.

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"BUNLARI HADIM EDECEKSİN"

Söz konusu görüntüler sosyal medyada tepkilere yol açtı. Birçok kullanıcı "Bunları hadım edeceksin", "Kıyamet kopsun artık", "Bitmiyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
İzmir cinsel taciz
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