İzmir'de iğrenç olay: Her gece yapıyormuş! Kız öğrenci yurdu karşısına gelip...

İzmir'de çekildiği öne sürülen video mide bulandırdı. Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin kayda aldığı görüntülerde, yurt karşısına gelen bir sapığın, mastürbasyon yaptığı iddia edildi.

İĞRENÇ ANLAR KAMERADA

Öğrenciler, iğrenç olay yüzünden dışarı çıkamaz hale geldiğini belirtirken sapığın rahat tavırları ise "yok artık" dedirtti. Videoda, yurt karşısındaki bir binanın girişinde olduğu görülen sapığın mastürbasyon yaptığı ve bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi gittiği yer aldı.

"HER GÜN YAŞANIYOR"

Kaydı alan öğrenciler, olayın her gece yaşandığını da söylerken sosyal medyada hızla yayılan video sonrası vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.



