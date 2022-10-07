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İzmir'de iğrenç olay: Her gece yapıyormuş! Kız öğrenci yurdu karşısına gelip...

07.10.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu karşısında yaşandığı iddia edilen olay, sosyal medyada gündem oldu. Yurtta kalan öğrencilerin çektiği videoda, yurt karşısına gelen bir kişinin mastürbasyon yaptığı görüldü. Öte yandan iğrenç olayın her gece yaşandığı belirtildi.

İzmir'de iğrenç olay: Her gece yapıyormuş! Kız öğrenci yurdu karşısına gelip...

İzmir'de çekildiği öne sürülen video mide bulandırdı. Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin kayda aldığı görüntülerde, yurt karşısına gelen bir sapığın, mastürbasyon yaptığı iddia edildi.

İĞRENÇ ANLAR KAMERADA

Öğrenciler, iğrenç olay yüzünden dışarı çıkamaz hale geldiğini belirtirken sapığın rahat tavırları ise "yok artık" dedirtti. Videoda, yurt karşısındaki bir binanın girişinde olduğu görülen sapığın mastürbasyon yaptığı ve bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi gittiği yer aldı.

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"HER GÜN YAŞANIYOR"

Kaydı alan öğrenciler, olayın her gece yaşandığını da söylerken sosyal medyada hızla yayılan video sonrası vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

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Anahtar Kelimeler:
sapık İzmir kız öğrenci yurdu
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