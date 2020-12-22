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  4. İzmir'de iğrenç olay! Önce kadını taciz etti, sonra polise saldırdı

İzmir'de iğrenç olay! Önce kadını taciz etti, sonra polise saldırdı

22.12.2020 07:28 | Son Güncelleme:
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İzmir'de iğrenç olay! Önce kadını taciz etti, sonra polise saldırdı

İzmir'in Konak ilçesinde, yolda yürüyen kadını sözle taciz eden A.K. (35), iddiaya göre kendisini uyaran polise de küfür edip saldırdı. Yaşanan arbede sırasında polis memuru H.A.'yı darbeden A.K., gözaltına alındı.

Olay, kısıtlamadan sonra Konak Mahallesi Mucibürrahman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen bir kadın, A.K. tarafından sözlü olarak taciz edildi. Bunun üzerine kadın, durumu cadde üzerinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekiplerine bildirdi.

ÖNCE KÜFRETTİ SONRA SALDIRDI

Kadının şikayeti üzerine polis ekipleri A.K.'ya uyarıda bulundu. Polis ekiplerinin uyarısına tepki gösteren A.K., önce küfür etti, daha sonra da polis memuru H.A.'yı darbetti. Yaşanan kargaşanın ardından polis ekipleri, A.K.'yı gözaltına alırken, yaralanan polis memuru H.A. isesağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Bu arada yapılan araştırmada kadını taciz edip, polise saldıran şüpheli A.K.'nın birçok suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

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Gözaltına alnın A.K., işlemleri için Emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

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