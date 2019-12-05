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İzmir'de iki grup arasında silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 16:57 | Son Güncelleme

İzmir Konak'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 10 kişi yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İzmir'de iki grup arasında silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var

Olay, öğle saatlerinde Çimentepe Semti 690/1 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olan 2 grup, sokakta karşılaştı. Başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

10 KİŞİ YARALANDI

Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı çatışmada, 2 gruptan 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, tedaviye alınırken, polis, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
izmir Konak silahlı çatışma

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