HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de iki grup arasındaki alış veriş kavgası kanlı bitti

İzmir’de iki grup arasındaki alış veriş kavgası kanlı bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 22:22 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında telefon alış verişi konusunda tartışma çıkması sonucu 3 kişi bacağından silah ile vurularak yaralandı.

İzmir’de iki grup arasındaki alış veriş kavgası kanlı bitti

Olay, akşam saatlerinde Gazeteci Hastan Tahsin Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, internetten telefon alış verişi yapan ve kardeş oldukları öğrenilen Ali İ. A. ile Fevzi A. aldıkları telefonun arızalı olduğu iddiası ile Emre T., Emre K. ve Kadir K. ile kafede buluştu. Buluşma sonrası şahıslar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Fevzi A., yanında bulunan silah ile E.T., E.K., ve Kadir K’nin bacaklarına ateş etti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Açılan ateş sonucu şahıslar kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerine ticari taksi ile gelen şüpheliler, tekrar ticari taksiye binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatılırken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Bütün eşyaların yandığı odada sadece Türk bayrağı yanmadıBütün eşyaların yandığı odada sadece Türk bayrağı yanmadı
23 milyon dolarlık tuvalet hizmete hazır 23 milyon dolarlık tuvalet hizmete hazır
En Çok Okunan Haberler
11 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu: 59 can kaybı, bin 502 yeni hasta
11 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu: 59 can kaybı, bin 502 yeni hasta
İlk kez bu kadar net görüldü! İşte koronavirüsün insan hücresine girdiği an
İlk kez bu kadar net görüldü! İşte koronavirüsün insan hücresine girdiği an
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Antalya'daki kadın berberler ustalık için gün sayıyor
Antalya'daki kadın berberler ustalık için gün sayıyor
KKTC’de seçimler ikinci tura kaldı
KKTC’de seçimler ikinci tura kaldı
Tüm öğretmenlere yarın için fidan dikme çağrısı
Tüm öğretmenlere yarın için fidan dikme çağrısı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Diğer Haberler
Adana'da baltalı yol verme kavgası: 1 yaralı
Trafikte baltalı yol verme kavgası
Antalya'da kayalık alanda insan iskeleti bulundu
Kayalık alanda insan iskeleti bulundu!
Bütün eşyaların yandığı odada sadece Türk bayrağı yanmadı
Bütün eşyaların yandığı odada sadece Türk bayrağı yanmadı
Mersin’de orman yangınında 2 hektar kızılçam zarar gördü
Mersin’de orman yangınında 2 hektar kızılçam zarar gördü
Antalya’da mobilya deposunda yangın
Antalya’da mobilya deposunda yangın
Trabzon'da son 48 saatte 35 farklı noktada yangın
48 saatte 35 yangın! Açıklama geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.