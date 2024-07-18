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İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesiyle ilgili 27 kişi adliyede! Yakınları bu sloganla ortalığı inletti

18.07.2024 10:52
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İzmir'de sağanak sırasında yolda elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken yakınları "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesiyle ilgili 27 kişi adliyede! Yakınları bu sloganla ortalığı inletti

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken akıma kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Bilirkişi ön raporu çerçevesinde sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İZSU Genel Müdürlüğü ve Gdz Elektrik çalışanı 27 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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YAKINLARI PROTESTO ETTİ

Şüphelilerin ailelerinden oluşan bir grup, sevk işlemi sırasında Asayiş Şube Müdürlüğü binası önünde toplanarak alkışlarla "adalet istiyoruz" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin de yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

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NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Deniz ve Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İzmir elektrik
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