İzmir'de ikinci faciadan kıl payı dönüldü!

İzmir’in Menderes ilçesinde, mültecileri taşıyan bir kamyon devrilmiş ve 23 mülteci hayatını kaybetmişti. Olay hala sıcaklığını korurken, İzmir ’de buna benzer bir facianın kıyısından dönüldü. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Konak 1275 Sokak’ta içinde çok sayıda mülteci olan bir minibüsün bilgisini aldı. Ekipler, vakit kaybetmeden belirtilen adrese baskın yaptı. Bir otoparkın içinde bulunan 34 BB 8255 plakalı minibüse yapılan baskında; Dominik Cumhuriyeti, Senegal, Filistin ve Orta Afrika’dan olmak üzere toplam 54 kaçak göçmen yakalandı. 38 erkek, 13 kadın ve 3 çocuktan oluşan kafilede 1 kadının da hamile olduğu görüldü. Kaçak yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan göçmenler, Anafartalar Polis Merkezine getirildi.

PLAKASI SAHTE, FRENLERİ ARIZALI

Emniyete çekilen araçta yapılan kontroller, büyük bir facianın önüne geçildiğini gözler önüne serdi. Aracın plakası sahte çıkarken, fren sisteminin de arızalı olduğu ve aracın bakımlarının olmadığı ortaya çıktı. Hal böyle olunca akıllara geçtiğimiz günlerde Gaziemir’de yaşanan facia geldi.

Ekiplerin dikkati sayesinde ikinci bir göçmen faciası önlenmiş oldu. Olayla ilgili E.K. (50) isimli şahıs gözaltına alındı. Hamile olan göçmene karakolda sağlık görevlileri müdahale ederken, işlemlerin ardından göçmenlerin İzmir İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi. (DHA)

