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izmir'de ilginç hırsızlık! Çaldığı şeye çok şaşıracaksınız

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 08:36 | Son Güncelleme

İzmir'in Alsancak'ta İzmir Tabipler Odası'na ait küçük bir tabela çalınırken, ilginç hırsızlık anı kameraya yansıdı.

izmir'de ilginç hırsızlık! Çaldığı şeye çok şaşıracaksınız

Olay, Alsancak ilçesindeki İzmir Tabipler Odası binasının önünde meydana geldi. Çalışanlar, küçük oda tabelasının olmadığını fark etti ve tabelanın nereye gittiğini merak ederek güvenlik kameralarını inceledi. Kameraları inceleyen kişiler, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişi, gece saatlerinde binanın önüne geliyor. Sağı solu kolaçan eden tabela hırsızı, bir anda tabelaya doğru yöneliyor. Hırsız, daha sonra da saniyeler içerisinde tabelayı söküyor ve bölgeden uzaklaşıyor. Hırsızın, Tabipler Odası'nın isminin yazıldığı tabelayı neden çaldığı ise merak konusu olurken, paylaşılan görüntülerin altına onlarca yorum yağdı.

Kaynak: İHA

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izmir tabipler odası hırsızlık izmir

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