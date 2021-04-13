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İzmir'de ilginç olay! Çayını bitirip kaçırılan taksisinin peşine düştü

13.04.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, durakta park halindeki boş taksiye arka kapıdan binen, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Neşe K., şoför koltuğuna geçerek, aracı kaçırdı. Kaçırılan taksinin şoförü Murat Çakır durumu fark etmesinin ardından önce çayını bitirdi, sonra taksinin peşine düştü. Kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan Neşe K.'nin ifadesinde, "Planlanmış bir şey değildi. Canım o anda öyle yapmak istedi, bir anda aklıma esti" dediği öğrenildi.

İzmir'de ilginç olay! Çayını bitirip kaçırılan taksisinin peşine düştü

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki taksi durağında meydana geldi. Neşe K., durakta park halinde bulunan taksiye arka kapıdan binip, sürücü koltuğuna geçti. Neşe K. anahtarı üzerinde olan taksiyi kaçırdı. Bu sırada tuvalet ihtiyacını giderip, çay içmek için durakta olan taksi şoförü Murat Çakır, durumu fark etti. Duraktaki başka bir şoförün taksisiyle kadının peşine düşen Çakır, 15 dakikalık kovalamacanın ardından, Neşe K.'yi Bahriye Üçok Bulvarı'nda yakaladı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Neşe K. emniyete götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Neşe K.'nin ifadesinde, "Planlanmış bir şey değildi. Canım o anda öyle yapmak istedi, bir anda aklıma esti" dediği öğrenildi. Neşe K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

OLAY ANI KAMERADA; ÇAYINI BIRAKMAMIŞ

Bu arada olay anı, taksi durağın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Neşe K.'nin taksiye sol arka kapıdan binip, çalıştırdığı ve duraktakilerin peşine düştüğü görüldü. Taksi şoförü Murat Çakır'ın da durumu fark ettikten sonra kadını takip etmek için harekete geçmeden önce elindeki çayı sonuna kadar içtiği ve bardağı yere fırlattığı yer aldı.

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'BABAM AMCAM DA TAKSİCİ AMA İLK KEZ BÖYLE OLAY YAŞADIK'

Taksi şoförlerinden Emirhan Kaya (23) olayı anlatıp, "Kadın sol arka kapıdan araca bindi. Yaklaşık 30 saniye sonra ön koltuğa geçip, marşa basarak aracı çalıştırıp, devam etti. Bahçelievler Katlı Pazaryerinin bulunduğu sokağa geldiğinde bir kadının ayağını ezip, bileğinin kırılmasına neden oldu. Daha sonra arkadaşlarımız araç takip sisteminden kaçırılan taksiyi takibe başlayıp, telsiz anonsları ile bulunduğu yeri bildirerek, birbirlerini yönlendirdi. Kaçırılan taksi de de telsiz olduğu için kadın sürekli konumu değiştiriyordu. Ancak, buna rağmen yakalamayı başardık. Babam da amcam da taksici. Ailecek bu işle uğraşıyoruz ancak böyle olayla ilk kez karşılaştık. Şoför koltuğuna otursa niyetini anlardık ama yolcu gibi arka koltuğa oturunca hiç tahmin etmedik. Taksi birden hareket edince biz de şaşırdık kaldık. 15 dakikalık kovalamaca yaşandı. Araç takip sistemi olmasaydı, yakalamamız imkansız olurdu" dedi.

'NE OLDUĞUNU BİLEMEDİM, HEYECANLANDIM'

Kaya, daha sonra güvenlik kameralarını incelediklerinde taksisi çalınan şoför arkadaşları Murat Çakır'ın elindeki çayı içmeye devam ettiğini gördüklerini belirtip, "'Çayım ziyan olmasın' diye çayını fondip yapıyor ardından da bardağını atıp, devam ediyor. Yakın arkadaşımız olduğu için o hali bizlere çok komik geldi. Neden yaptığını sorduk, 'O anda ne olduğunu bilemedim, heyecanlandım' dedi. İlk olarak şaka zannetmiş, ancak direksiyonda kadını görünce olayı anlamış. Ardından da başka bir arkadaşının taksisine binip, beraber takip etmeye başlamış."

(DHA)

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