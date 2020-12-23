HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de ilginç olay! 'Sokak benim' dedi, tel örgüyle kapattı

İzmir'de ilginç olay! 'Sokak benim' dedi, tel örgüyle kapattı

23.12.2020 15:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir'de ilginç olay! 'Sokak benim' dedi, tel örgüyle kapattı

İzmir'in Bornova ilçesinde arsa sahibi olduğunu iddia eden bir şahıs, belediyeden istimlak parasını alamayınca, yolun büyük bir kısmını tel örgüyle kapattı. Vatandaş, esnaf ve sürücüler ise mağdur olduklarını dile getirdi.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 5311 sokakta arsa sahibi olduğu ileri sürülen bir kişi, iddiaya göre sokağın büyük bir kısmını tel örgüyle yaya ve araç trafiğine kapattı. Otomatik kapı imalatı yapan bir firmanın da içerisinde bulunduğu sokakta yaklaşık 1 dönümlük alanın kendisine ait olduğunu öne süren kişi, sokağa çektiği tel örgüyle ilginç görüntü oluşturdu. Tel örgülerin çekilmesiyle oldukça geniş olan sokak, bir anda tek aracın zorlukla geçebileceği bir alana dönüştü. Olay nedeniyle vatandaşlar, sürücüler ve bölgedeki esnaf zorluk çektiklerini, mağdur olduklarını söyledi. Vatandaşlar ayrıca, şahsa ait bir arsanın sokağa dönüştürüldüğü gerekçesiyle Bornova Belediyesini suçladı.

'ŞURADA BİR YANGIN OLSA İTFAİYE GİREMEZ'

Tel örgüyle daraltılan sokakta iş yeri olan Mehmet Özveren isimli kişi, sokağın daraltılması nedeniyle esnaf olarak oldukça mağdur olduklarını dile getirdi. Olası bir yangın durumunda itfaiyenin giremeyeceğini söyleyen Özveren, "3 gün önce kadastrodan geldiler buraya ve çizdiler buraları. Bir inşaat şirketi geldi buraya ve arsa sahibinin kapattırdığını belirttiler. Belediye istimlak bedelini ödemediği için arsa sahibi de burayı kapatma gereği duymuş. Ama görüyorsunuz ilerisi hastane. Bizim de iş yerimiz var burada ve mağduruz. Araçlar da geçemiyor buradan. Bornova Belediyesinden gelenler de oldu ama adamların elinde resmi evraklar var. Yolun darlığını görüyorsunuz. Buranın kapatıldığının herkes farkında değil daha. Birbirlerine sorup ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Biz burada inşaat çalışanlarıyla konuşarak az çok ne olduğunu öğrenebildik. Bir istimlak bedelinin ödenmediğinden bahsediliyor. Arsa sahibi ses getirmeye çalışarak parasını almayı istiyor. Şimdi insanlar belediyeye şikayet edecekler, belediyeye baskı yapacaklar, belediye de baskıdan sıkılıp ödemeye gidecek yöntemiyle hareket ettiğini düşünüyoruz arsa sahibinin. Biz sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Şurada bir yangın olsa, itfaiye giremez. Hastane var, ambulans giremez. Çünkü 4 metreye kadar daraldı yol. Bu sokağa başka giriş çıkış da yok. Şu binalarda oturanlar daha farkında değiller; taşınacak olsalar büyük araçlar giremez. Taksiler bile zor dönüyorlar. Asıl büyük olay olduğunda herhalde farkına varacaklar" açıklamasında bulundu.

AW197679_03

BELEDİYEYİ SUÇLADI

Sokakta börekçi dükkanı olan Rabia Özdemirbaş isimli esnaf, yaşanılan durumdan dolayı Bornova Belediyesi'ni suçladı. Özdemirbaş, "Sıkıntı yaşıyoruz burada. Sokaktan geçemiyoruz, çöp dökmeye çıkamıyorum, siparişleri arabaya taşıyamıyoruz. Üstelik park sorunu yaşıyoruz, müşterilerimiz de kısıtlandı. Bu yolun sonu hastane mesela. Herkes mağdur oldu. Ben çok yanlış görüyorum bu durumu. Belediye bu zamana kadar neredeymiş. Nasıl izin vermiş. Mal sahibi neden durup dururken, bu kadar zaman sonra böyle bir karar almış. Bunun sebeplerinin araştırılması lazım. Herkes üstüne düşeni yapmalı. Hangi belediye olursa olsun, burada bir ihmal olduğunu düşünüyorum" dedi. Başka bir çalışan Yasemin Kaplan ise "Çok zor olacak bu şekilde. Apartmanlar var, iş yerleri var burada. Tek bir yol var her yere buradan gidiliyor. Tek şeride düştü nasıl olacak böyle bilemiyorum. Bizim de iş yerimiz var burada. Mallarımız nasıl taşınacak, arabaya nasıl yüklenecek; çok zor olacak" diye konuştu.

Yolun büyük kısmının kapatılması sebebiyle zor anlar yaşadıklarını söyleyen çevre sakinlerinden Sakine Karagöz isimli vatandaş da "Geldiler, ölçtüler, biçtiler, mahkemelik olmuşlar galiba. Anlaşamamışlar, şimdi de yolu kapattılar. Bu hiç bir şeye benzemedi, çok çirkin bir şey oldu. Bu arkadaki ev benim. Zorlanıyoruz elbette ki, oğlum geldi arabasını koyamadı ileriye park etmek zorunda kaldı. Büyük arabalar gelip buradan geçiyorlardı şimdi dönemiyorlar. Bir an önce bunu çözsünler, hepimiz şikayetçiyiz" diye dert yandı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor
Zengin iş adamlarına hayatlarının şokunu yaşattılarZengin iş adamlarına hayatlarının şokunu yaşattılar
AUZEF final sınavları ne zaman?AUZEF final sınavları ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında ilginç anlar!

Canlı yayında ilginç anlar!

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un aşk dolu mesajına verdiği yanıt olay oldu

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un aşk dolu mesajına verdiği yanıt olay oldu

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Sosyal medyadan tanıştıkları zengin iş adamlarını sahte sterlin ile dolandırdılar

Zengin iş adamlarına hayatlarının şokunu yaşattılar

Kastamonu'da koronavirüsten ölen doktorun ardından dram çıktı

Koronavirüsten ölen doktorun ardından dram çıktı

Aydın’da 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi

Aydın'da deprem

İntihar girişiminde saçlarını tarayıp poz vermişti! Aile dramı ortaya çıktı

İntihar girişiminde saçlarını tarayıp poz vermişti! Aile dramı ortaya çıktı

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın yargılanmasına başlandı

Gezen ve Akpınar'ın yargılanmasına başlandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Umarım kötü senaryo gerçekleşmez

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Umarım kötü senaryo gerçekleşmez

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.