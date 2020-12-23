İzmir'de ilginç olay! 'Sokak benim' dedi, tel örgüyle kapattı

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 5311 sokakta arsa sahibi olduğu ileri sürülen bir kişi, iddiaya göre sokağın büyük bir kısmını tel örgüyle yaya ve araç trafiğine kapattı. Otomatik kapı imalatı yapan bir firmanın da içerisinde bulunduğu sokakta yaklaşık 1 dönümlük alanın kendisine ait olduğunu öne süren kişi, sokağa çektiği tel örgüyle ilginç görüntü oluşturdu. Tel örgülerin çekilmesiyle oldukça geniş olan sokak, bir anda tek aracın zorlukla geçebileceği bir alana dönüştü. Olay nedeniyle vatandaşlar, sürücüler ve bölgedeki esnaf zorluk çektiklerini, mağdur olduklarını söyledi. Vatandaşlar ayrıca, şahsa ait bir arsanın sokağa dönüştürüldüğü gerekçesiyle Bornova Belediyesini suçladı.

'ŞURADA BİR YANGIN OLSA İTFAİYE GİREMEZ'

Tel örgüyle daraltılan sokakta iş yeri olan Mehmet Özveren isimli kişi, sokağın daraltılması nedeniyle esnaf olarak oldukça mağdur olduklarını dile getirdi. Olası bir yangın durumunda itfaiyenin giremeyeceğini söyleyen Özveren, "3 gün önce kadastrodan geldiler buraya ve çizdiler buraları. Bir inşaat şirketi geldi buraya ve arsa sahibinin kapattırdığını belirttiler. Belediye istimlak bedelini ödemediği için arsa sahibi de burayı kapatma gereği duymuş. Ama görüyorsunuz ilerisi hastane. Bizim de iş yerimiz var burada ve mağduruz. Araçlar da geçemiyor buradan. Bornova Belediyesinden gelenler de oldu ama adamların elinde resmi evraklar var. Yolun darlığını görüyorsunuz. Buranın kapatıldığının herkes farkında değil daha. Birbirlerine sorup ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Biz burada inşaat çalışanlarıyla konuşarak az çok ne olduğunu öğrenebildik. Bir istimlak bedelinin ödenmediğinden bahsediliyor. Arsa sahibi ses getirmeye çalışarak parasını almayı istiyor. Şimdi insanlar belediyeye şikayet edecekler, belediyeye baskı yapacaklar, belediye de baskıdan sıkılıp ödemeye gidecek yöntemiyle hareket ettiğini düşünüyoruz arsa sahibinin. Biz sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Şurada bir yangın olsa, itfaiye giremez. Hastane var, ambulans giremez. Çünkü 4 metreye kadar daraldı yol. Bu sokağa başka giriş çıkış da yok. Şu binalarda oturanlar daha farkında değiller; taşınacak olsalar büyük araçlar giremez. Taksiler bile zor dönüyorlar. Asıl büyük olay olduğunda herhalde farkına varacaklar" açıklamasında bulundu.