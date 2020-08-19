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İzmir’de iş yerinde patlama: 1 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 23:00 | Son Güncelleme

İzmir’in Dikili ilçesinde bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle yaralanan 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

İzmir’de iş yerinde patlama: 1 ağır yaralı

Olay, akşam saatlerinde Salimbey Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir tantunici dükkanında meydana geldi. İş yerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlama ve ardından yangın meydana geldiği iddia edildi. Patlamada iş yeri sahibi İbrahim D. yaralandı. Patlama sesini duyan çevre sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye meydana gelen yangını kısa sürede söndürürken, sağlık ekipleri de yaralanan iş yeri sahibine ilk müdahaleyi yaptı; ardından yaralı şahsı ambulansla Dikili Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık olduğu bildirilen İbrahim D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

"HER YERİ YANMIŞTI"

Patlamanın yaşandığı dükkanın karşısında iş yerleri olan görgü tanığı Kıymet Fazlı, yaptığı açıklamada dehşet anını anlattı. Fazlı, "Dükkanın kapanış saatiydi. Eşim gitti onu geçirdim arkasından bakarken tantunicinin sahibi çıktı. Güm diye havaya zıpladı sonra aşağıya düştü. Her yeri yanmıştı, eşi isyan etti. Hemen ambulansı aradık. Patlamanın tüpten meydana geldiğini düşünüyoruz" dedi.

Öte yandan patlamanın meydana geldiği iş yerinin bitişiğinde bir tüpçü dükkanının olması dikkat çeken detay oldu. Yangının sirayet etmesi durumunda meydana gelecek olası facianın adeta eşiğinden dönüldü. (İHA)


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