İzmir'de işçiler greve gitti, belediyenin önü karıştı! Gözaltılar var

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden biri olan İZENERJİ'de örgütlü bulunan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na(DİSK) bağlı Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube, toplu iş sözleşmesi görüşmelerini başlattı. İZSU, Park ve Bahçeler, Mezarlıklar Müdürlüğü, Eşrefpaşa Hastanesi gibi 17 birimde örgütlü bulunan sendika ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki görüşmeler sürerken, taşerondan kadroya geçen işçiler de toplu iş sözleşmesine dahil edildi.

'MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Olayların ardından açıklama yapan DİSK Genel-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, "Hak arama mücadelemiz, basın açıklaması hakkımız bugün antidemokratik şekilde elimizden alındı, polis şiddeti ile karşılaştık. Sizin ileri demokrasiniz bu mu? Söz verdin, sözünü tut Aziz Kocaoğlu. Bugün çözüyoruz, itirazı yarın geri çekiyoruz diyerek 90 gündür bizi oyaladınız. Sen bizim toplu sözleşme yetkimize itiraz ettin. Sen bizi yok sayarsan, biz de seni yok sayarız. İşçiyi emekçiyi yok saymayın. Sokaklarda, alanlarda mücadelemizi sürdüreceğiz. Gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılına kadar mücadelemiz sürecek. Basın açıklamamızı da yapacağız. Gelin sıkıyorsa hepimizi alın. Biz sadece İZENERJİ işçisi değiliz, Türkiye genelinde yüz binlerce işçiyiz" dedi.