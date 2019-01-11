İzmir'de işçiler greve gitti, belediyenin önü karıştı! Gözaltılar var

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden biri olan İZENERJİ'de örgütlü bulunan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na(DİSK) bağlı Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube, toplu iş sözleşmesi görüşmelerini başlattı. İZSU, Park ve Bahçeler, Mezarlıklar Müdürlüğü, Eşrefpaşa Hastanesi gibi 17 birimde örgütlü bulunan sendika ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki görüşmeler sürerken, taşerondan kadroya geçen işçiler de toplu iş sözleşmesine dahil edildi.
Polis müdahale etti, 15 işçi gözaltında
Ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, başkanlık girişi önünde eylem istemediğini söyledi ve bulundukları yerde açıklama yapılmasını istedi. Engellemeye tepki gösteren işçiler yürüyüşe devam etti.
Çevik kuvvet polisleri ise işçilerin önünü kesip, biber gazı sıktı ve cop kullandı. İşçiler ise uzun süre direndi, müdahale dakikalarca sürdü. Aralarında Genel-İş yöneticilerinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
OTOBÜS ŞOFÖRLERİ DE İŞ BIRAKTI
DİSK, İzmir’de Genel-İş’e bağlı tüm iş kollarındaki üyelerine çağrısı üzerine, belediye otobüsü şoförlerinin de greve katıldığı görüldü.
Konak Meydanı’na çıkan bazı yollar, otobüsler ve çöp kamyonları tarafından kapatıldı.
'MÜCADELEMİZ SÜRECEK'
Olayların ardından açıklama yapan DİSK Genel-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, "Hak arama mücadelemiz, basın açıklaması hakkımız bugün antidemokratik şekilde elimizden alındı, polis şiddeti ile karşılaştık. Sizin ileri demokrasiniz bu mu? Söz verdin, sözünü tut Aziz Kocaoğlu. Bugün çözüyoruz, itirazı yarın geri çekiyoruz diyerek 90 gündür bizi oyaladınız. Sen bizim toplu sözleşme yetkimize itiraz ettin. Sen bizi yok sayarsan, biz de seni yok sayarız. İşçiyi emekçiyi yok saymayın. Sokaklarda, alanlarda mücadelemizi sürdüreceğiz. Gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılına kadar mücadelemiz sürecek. Basın açıklamamızı da yapacağız. Gelin sıkıyorsa hepimizi alın. Biz sadece İZENERJİ işçisi değiliz, Türkiye genelinde yüz binlerce işçiyiz" dedi.
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