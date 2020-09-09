HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. İzmir'de iskelenin halatı koptu! İşte işçilerin ölümden döndüğü anlar

İzmir'de iskelenin halatı koptu! İşte işçilerin ölümden döndüğü anlar

İLGİNÇ HABERLER  | 09.09.2020 17:35 | Son Güncelleme

İzmir'de tabela asmak için iskele kurarak binanın en üst katına çıkan işçiler, iskelenin halatı kopunca ölümden döndü. 2 işçinin savrulduğu kazada, işçilerden birinin son anda binanın camını ayağıyla kırarak kendisini binanın içine attıkları görüldü.

İzmir'de iskelenin halatı koptu! İşte işçilerin ölümden döndüğü anlar

İzmir’in Konak ilçesine bağlı İsmet Kaptan Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda öğle saatlerinde gerçekleşen olayda iddialara göre, 2 işçi bir binanın en son katına tabela takmak için iskele kurdu. Vincin halatlarından birinin gevşediğini fark eden işçiler, binanın çatısında bulunan iskele demirine tutunurken o esnada halat koptu. İskele, büyük bir gürültüyle düşerken binada bulunan camları da parçaladı.

İskelenin düştüğünü, işçilerinde binanın en üst katında mahsur kaldığı gören çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İskelenin büyük bir gürültüyle düştüğü anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken iskele demirine tutunan işçi ise binanın camını ayağıyla kırarak kendisini binanın içerisine attı.

İskelenin halatının gevşediğini fark eden diğer işçi ise halatlara çatıya tırmanarak hayatını kurtardı.

İzmir’in en işlek caddelerinden birinde meydana gelen olayda şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
Balığın ölümü yasa boğdu! Ölüm nedeni araştırılacakBalığın ölümü yasa boğdu! Ölüm nedeni araştırılacak
YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL başvuruları ne zaman?YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL başvuruları ne zaman?
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Öldürüp valize koydukları kadını bulmak için TV'ye çıkmış
Öldürüp valize koydukları kadını bulmak için TV'ye çıkmış
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
Haliç Üniversitesi'nden Erol Mütercimler hakkında flaş karar
Haliç Üniversitesi'nden Erol Mütercimler hakkında flaş karar
Görenler inanamadı! Şaşkına çeviren paylaşım
Görenler inanamadı! Şaşkına çeviren paylaşım
İlginizi Çekebilir
Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise...
Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise...
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Danayı emziren kangal köpeği görenleri hayrete düşürüyor
Danayı emziren kangal köpeği görenleri hayrete düşürüyor
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Diğer Haberler
Bu yolu kullanan şaşırmadan edemiyor!
Bu geçidi kullanan şaşkına dönüyor! Yaya yolu yapmışlar ama...
Balığın ölümü yasa boğdu! Ölüm nedeni araştırılacak
Balığın ölümü yasa boğdu! Ölüm nedeni araştırılacak
Şaşırtan araştırmanın sonucu yayınlandı: Çabuk büyüyen ağaçlar erken ölüyor
Çarpıcı sonuç! Hızlı yaşayıp genç ölüyorlar
'Ölüm tepesi' pozu! Uçurum kenarında poz veren çift...
'Ölüm tepesi' pozu! Uçurum kenarında poz veren çift...
Esenyurt'ta tıka basa yolculuk! Minibüsten 12 kişi yerine 24 kişi çıktı
Minibüste tıka basa yolculuk! 'Zorla almıyoruz'
Dişler hakkındaki 5 şaşırtıcı gerçek
Şaşırtan gerçek! Meğer 20 yaş dişi...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.