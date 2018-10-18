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İzmir'de İYİ Parti depremi! 17 ilçe başkanı görevinden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2018 15:44 | Son Güncelleme

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'na Hüsmen Kırkpınar'ın atanmasının ardından 17 ilçe başkanı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İl Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Demirel ve yönetim kurulu ile 20 ilçe gençlik kolları başkanının da görevinden istifa ettiği duyuruldu.

İzmir'de İYİ Parti depremi! 17 ilçe başkanı görevinden istifa etti

İYİ Parti Genel Merkezi'nce İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın göreve atanmasının ardından peş peşe istifalar açıklandı. İzmir’de 1'i vekaleten görevi yürüten 17 ilçe başkanı görevi bıraktığını duyurdu.

Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Doğukan Demirel de görevinden istifa etti. Kırkpınar’ın atanmasına tepki amacıyla Gaziemir İlçe Başkanı Leman Emin, Foça İlçe Başkanı Muzaffer Tınaztepe, Buca İlçe Başkanı Fikret Aktaş, Seferihisar İlçe Başkanı Kürşat Cebeci, Karaburun İlçe Başkanı Şerif Arslankan, Kınık İlçe Başkanı Hasan Kavak, Dikili İlçe Başkanı Altan Aktuğ, Çiğli İlçe Başkanı Özgür Doğan, Aliağa İlçe Başkanı Yücel Karaşan, Beydağ İlçe Başkanı Muhsin Pulcu, Kemalpaşa İlçe Başkanı Hüsnü Teoman, Torbalı İlçe Başkanı Hasan Akbıyık, Narlıdere İlçe Başkan Vekili Kerim Kaşka, Bayraklı İlçe Başkanı Murat Karacan, Karşıyaka İlçe Başkanı Mehmet Yıldırım, Bornova İlçe Bakanı Galip Çukurlu ve Bergama İlçe Başkanı Nuri Çiftçi görevlerinden istifa etti.

Görevini bırakan partililer, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Meral Akşener’in önderliğinde kurulan İYİ Partimiz Türkiye’mize umut olmuş, koyduğu hedef ve ilkeleri ile bir güneş gibi doğmuştur. Partimizin kuruluş aşamasında, Kurucu İl Başkanımız Yıldırım Ulupınar’ın koymuş olduğu vizyonla, oluşturduğu teşkilat yapısı, dört eğilimi içinde barındıran, Cumhuriyet ile kavgası olmayan, Atatürk ilkelerine, milli ve manevi değerlerine bağlı, tek bir eğilim ile siyaset yapmayan, başka bir partinin devamı görüntüsünden uzak bir kimlikteydi. Genel Merkezimizin dün, İzmir İl Başkanlığı'na yapmış olduğu atamayla bu vizyondan tamamen uzaklaştığını görmekteyiz. İl başkanlığımızın atanması sürecinde teşkilatlarımızın, il başkanımızın atanmasıyla ilgili görüş ve önerilerinin alınması için, genel merkezimiz tarafından gönderilen heyete teşkilatların hassasiyeti ve düşüncelerinin aktarılmasına rağmen, maalesef genel merkezimiz tarafından ilçe teşkilatlarımızın, il yönetimimizin, gençlik kollarımızın hassasiyetlerinin dikkate alınmadığı görülmüştür. Almış olduğumuz bu karar, herhangi bir şahsa karşı değil, tamamıyla prensip kararıdır. Bu sebeple 17 ilçe başkanı, il gençlik kolları başkanı ve yönetim kurulu ile birlikte 20 ilçe gençlik kolları başkanı olmak üzere tüm görevlerimizden istifa ediyoruz." (DHA)


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