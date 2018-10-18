İzmir'de İYİ Parti depremi! 17 ilçe başkanı görevinden istifa etti

"Genel Başkanımız Meral Akşener’in önderliğinde kurulan İYİ Partimiz Türkiye’mize umut olmuş, koyduğu hedef ve ilkeleri ile bir güneş gibi doğmuştur. Partimizin kuruluş aşamasında, Kurucu İl Başkanımız Yıldırım Ulupınar’ın koymuş olduğu vizyonla, oluşturduğu teşkilat yapısı, dört eğilimi içinde barındıran, Cumhuriyet ile kavgası olmayan, Atatürk ilkelerine, milli ve manevi değerlerine bağlı, tek bir eğilim ile siyaset yapmayan, başka bir partinin devamı görüntüsünden uzak bir kimlikteydi. Genel Merkezimizin dün, İzmir İl Başkanlığı'na yapmış olduğu atamayla bu vizyondan tamamen uzaklaştığını görmekteyiz. İl başkanlığımızın atanması sürecinde teşkilatlarımızın, il başkanımızın atanmasıyla ilgili görüş ve önerilerinin alınması için, genel merkezimiz tarafından gönderilen heyete teşkilatların hassasiyeti ve düşüncelerinin aktarılmasına rağmen, maalesef genel merkezimiz tarafından ilçe teşkilatlarımızın, il yönetimimizin, gençlik kollarımızın hassasiyetlerinin dikkate alınmadığı görülmüştür. Almış olduğumuz bu karar, herhangi bir şahsa karşı değil, tamamıyla prensip kararıdır. Bu sebeple 17 ilçe başkanı, il gençlik kolları başkanı ve yönetim kurulu ile birlikte 20 ilçe gençlik kolları başkanı olmak üzere tüm görevlerimizden istifa ediyoruz." (DHA)



