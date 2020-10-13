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  4. İzmir'de kabus büyüyor! Sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

İzmir'de kabus büyüyor! Sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 07:52 | Son Güncelleme

İzmir'de, sahte içkiden zehirlendikleri iddiasıyla hastanede tedavi gören 3 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece, İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e çıktı.

İzmir'de kabus büyüyor! Sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

Kentin birçok ilçesinde sahte içki kullandıkları öne sürülen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve görme kaybı gibi şikayetleri görülünce hastaneye kaldırıldı. Urla Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Orhan Korkmaz (72), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Suat Yeşilyurt (48) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavisi süren Ahmet Karayiğit (58), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ölenlerin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Böylece, İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e çıktı.

5 TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, dün akşam saatlerinde Çiğli ilçesinde düzenlediği operasyonda, etil alkolün dağıtılmasında kilit isim olduğu belirtilen H.G.'yi gözaltına aldı. H.G.'ye ait depo ve aracında yapılan aramalarda ise 5 ton etil alkol ele geçirildi.

(DHA)

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