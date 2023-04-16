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  4. İzmir'de 'kaçak göçmen' operasyonu: 5 organizatör tutuklandı

İzmir'de 'kaçak göçmen' operasyonu: 5 organizatör tutuklandı

16.04.2023 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, ormanda minibüs içerisinde 11 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan 6 göçmen kaçakçısından 5'i tutuklandı.

İzmir'de 'kaçak göçmen' operasyonu: 5 organizatör tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesindeki ormanda kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

İlçedeki ormana operasyon düzenleyen ekipler, minibüs içerisinde bulunan 11 kaçak göçmen ile organizatör şüphelisini yakalarken, araçta yapılan arama ise 5 can yeleği, 2 şambrel ve 1 pompa bulundu.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresin Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan 6 organizatör şüphelisi ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Buca göçmen operasyon

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