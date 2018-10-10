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İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 10:23 | Son Güncelleme

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 9 kişinin cesedine ulaşıldı, 1 kişi kurtarıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre çok sayıda kişi aranıyor.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne batttı. Bir kişinin sağ kurtulduğu teknede bulunanlardan 9 kişinin cesedine ulaşılırken, çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Dün saat 23.54'te, üzerinde can yeleği bulunan ve bütün kıyafetleri ıslak olan Irak uyruklu bir kadın Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek yardım istedi. Iraklı kadın, saat 20.00 sıralarında bir tekne ile toplam 35 kişi denize açıldıklarını söyledi.

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Denize açıldıktan kısa bir süre sonra teknelerinin su alarak battığını ve kendisinin denizde sürüklenerek Kuyucak Plajı'ndan karaya çıktığını, diğerlerinin ise kaybolduğunu anlattı. Bunun üzerine, kayıp olan kaçak göçmenlerin bulunması için Sahil Güvenlik tarafından 1 korvet, 2 bot, 1 uçak ve 1 helikopter görevlendirilerek denizde arama çalışmalarına başlandı. Jandarma ve emniyet birimleri de karada arama kurtarma çalışması yaptı. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında, 2'si karada, 2'si denizde olmak üzere toplam 4 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer 30 kişinin bulunması için ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ÖLÜ SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Yapılan çalışmaların sonucunda ölü sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
izmir Karaburun kaçak göçmen

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ALLAH kimseyi vatansiz birakmasin ne olursa olsun onlarda insan ve kendi ulkelerinde huzur kamadigi icin bu yasa disi yollarla yeni bir hayat ve dunya pesindeler ama maalesef kacakci tekeli bu insanlara deger vermedikleri icin bu tablo ortya cikiyor ,
bu cevabin içimizdeki vatansizlara gelsin..tebriklerr
yavas yavas eksılıyorlar
sahil güvenlik ne iş yapıyor ??
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