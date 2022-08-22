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  4. İzmir'de kaçmak isteyen göçmenler kaldıkları odayı yaktı! Korku dolu anlar yaşandı...

İzmir'de kaçmak isteyen göçmenler kaldıkları odayı yaktı! Korku dolu anlar yaşandı...

22.08.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşandı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlerden dördü, kaldıkları İzzet Gül Kapalı Stadyumu'ndaki odayı ateşe verdi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu diğer göçmenler ise korku dolu anlar yaşadı.

İzmir'de kaçmak isteyen göçmenler kaldıkları odayı yaktı! Korku dolu anlar yaşandı...

Olay, ilçeye bağlı Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde bulunan Seferihisar İzzet Gül Kapalı Spor Salonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken yakalanan ve spor salonunda kalan düzensiz göçmenlerden dördünün, kaçmak için odayı ateşe verdikleri ileri sürüldü. Alevlerin büyümesiyle durum itfaiye ekiplerine bildirilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

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DÖRT DÜZENSİZ GÖÇMEN GÖZALTINDA

Kısa sürede itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, aralarında kadınların ve çocukların bulunduğu diğer 100 düzensiz göçmen, korku dolu anlar yaşadı. Yangını çıkarttıkları öğrenilen dört düzensiz göçmen, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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yangın İzmir göçmen
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