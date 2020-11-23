İzmir'de kadın bisikletçi Zeynep Aslan'ın öldüğü kazada kamyon sürücüsü 'asli kusurlu' bulundu

Bisiklet sürücüsü Zeynep Aslan'ın bisikletiyle Kaklıç'tan Seyrek yönüne dönüş yaptıktan sonra düz şekilde kendisine ayrılan alanda banket çizgisine yakın ilerlediği bildirilen raporda, kamyon sürücüsü Aycan Y'nin ise yol kenarında çalışma yapan araçları hatalı şekilde sollayıp kontrolsüz şekilde ilerlediği ve bisikletliye çarptığı belirtildi.

Olay yerinde park halinde bulunan ve çalışma yapan kamyon sürücüsü İ.K. ve iş makinesi operatörü M.Y, gerekli güvenlik önlemlerini almadıkları için "tali kusurlu", bisiklet sporcusu Zeynep Aslan ise "kusursuz" olarak belirtildi.

Bilirkişi raporunda kamyon sürücüsü Aycan Y, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şeride tecavüz ettiğinden dolayı "asli kusurlu" olarak belirlendi.

Zeynep Aslan'ın kural hatası yapmadığı için kazanın oluşumunda etken olmadığı, kamyon sürücüsünün ise sollama yasağını gösterir düz şerit çizgisine ve yeteri kadar görüş mesafesi bulunmamasına rağmen sollamaya geçtiği, "bisiklete çarptığını fark edemeyecek derecede dikkatsiz davrandığı" savunuldu.

Raporda şunlar kaydedildi:

"Kamyon sürücüsü, çalışma yapan kepçenin yanından geçip kavşağa bağlanacağı sırada aracının sol tarafından yüksek bir şekilde çarpma sesi gelene, anlık refleks ile sesin geldiği yere bakıp direksiyonunu sağa kırana kadar bisiklete çarptığını fark edemeyecek derecede dikkatsiz davranmıştır. Kaza tespit tutanağı incelendiğinde çarpma noktası ile bisiklet sürücüsü Aslan'ın son kaldığı yerin arası 17,5 metredir. Aycan Y'nin bisikletin aracının kör noktasına gelmiş olabileceği için görmemesi söz konusu değildir. Aycan Y, karşı şeritten gelen ve güvenli geçişini tamamlayan Aslan'ı genel kural gereği beklemeli, onun yolunu kesinlikle kesip daraltmamalıdır."

"KAZADA 17,5 METRE SAVRULMUŞ"

Kızının ölümüyle büyük acı yaşayan baba Reşat Aslan AA muhabirine yaptığı açıklamada, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kızının ölümüne neden olan şoförün cezalandırılmasını ve bu olayın bisikletlilere yönelik farkındalığı artırmasını umduklarını belirtti.