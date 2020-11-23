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İzmir'de kadın bisikletçi Zeynep Aslan'ın öldüğü kazada kamyon sürücüsü 'asli kusurlu' bulundu

23.11.2020 20:00 | Son Güncelleme:
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İzmir'de kadın bisikletçi Zeynep Aslan'ın öldüğü kazada kamyon sürücüsü 'asli kusurlu' bulundu

İzmir'de antrenman sırasında kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'ın kazanın oluşumunda "kusursuz" olduğu, kamyon sürücüsünün ise "asli kusurlu" olduğu bilirkişi raporlarına yansıdı.

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan (36), 14 Ekim'de Menemen'de antrenman yaptığı sırada sollama yapan Ayhan C'nin kullandığı kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü Aycan Y. önce serbest bırakıldı, itiraz üzerine tutuklandı.

Kazaya ilişkin bilirkişi raporu ise iddianameye eklenmek üzere Menemen Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Bilirkişi raporunda kamyon sürücüsü Aycan Y, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şeride tecavüz ettiğinden dolayı "asli kusurlu" olarak belirlendi.

Olay yerinde park halinde bulunan ve çalışma yapan kamyon sürücüsü İ.K. ve iş makinesi operatörü M.Y, gerekli güvenlik önlemlerini almadıkları için "tali kusurlu", bisiklet sporcusu Zeynep Aslan ise "kusursuz" olarak belirtildi.

"BİSİKLETE ÇARPTIĞINI FARK EDEMEYECEK DERECEDE DİKKATSİZ DAVRANMIŞTIR"

Bisiklet sürücüsü Zeynep Aslan'ın bisikletiyle Kaklıç'tan Seyrek yönüne dönüş yaptıktan sonra düz şekilde kendisine ayrılan alanda banket çizgisine yakın ilerlediği bildirilen raporda, kamyon sürücüsü Aycan Y'nin ise yol kenarında çalışma yapan araçları hatalı şekilde sollayıp kontrolsüz şekilde ilerlediği ve bisikletliye çarptığı belirtildi.

Zeynep Aslan'ın kural hatası yapmadığı için kazanın oluşumunda etken olmadığı, kamyon sürücüsünün ise sollama yasağını gösterir düz şerit çizgisine ve yeteri kadar görüş mesafesi bulunmamasına rağmen sollamaya geçtiği, "bisiklete çarptığını fark edemeyecek derecede dikkatsiz davrandığı" savunuldu.

Raporda şunlar kaydedildi:

"Kamyon sürücüsü, çalışma yapan kepçenin yanından geçip kavşağa bağlanacağı sırada aracının sol tarafından yüksek bir şekilde çarpma sesi gelene, anlık refleks ile sesin geldiği yere bakıp direksiyonunu sağa kırana kadar bisiklete çarptığını fark edemeyecek derecede dikkatsiz davranmıştır. Kaza tespit tutanağı incelendiğinde çarpma noktası ile bisiklet sürücüsü Aslan'ın son kaldığı yerin arası 17,5 metredir. Aycan Y'nin bisikletin aracının kör noktasına gelmiş olabileceği için görmemesi söz konusu değildir. Aycan Y, karşı şeritten gelen ve güvenli geçişini tamamlayan Aslan'ı genel kural gereği beklemeli, onun yolunu kesinlikle kesip daraltmamalıdır."

"KAZADA 17,5 METRE SAVRULMUŞ"

Kızının ölümüyle büyük acı yaşayan baba Reşat Aslan AA muhabirine yaptığı açıklamada, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kızının ölümüne neden olan şoförün cezalandırılmasını ve bu olayın bisikletlilere yönelik farkındalığı artırmasını umduklarını belirtti.

Kızının MS hastası olduğunu ve 4 sene önce başladığı bisiklet sporunun hastalığına iyi geldiğini anlatan Aslan, kızının son zamanlarda çok sağlıklı olduğunu söyledi.

Aslan, kızının kendisine trafikte bisiklet sürücülerine yapılan duyarsız muameleyi anlattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kızım derdi ki 'baba nasıl insanlarımız var, bizi görüyorlar, arabayı üzerimize sürüyorlar, korkutuyorlar.' Eğitimsizliğimiz çok berbat. Kızımı çarpıp öldüren için 'aynı acıyı görsün' diyemiyorum. Bu acıyı Allah kimseye vermesin. Evlat toprağa vermek çok zor. Düşüncesiz, tedbirsiz bir şekilde olmuş. 54 kiloluk birini 17,5 metre fırlatacak bir güç, hız nedir, bisiklet parçalanmış. Sürücülerin dikkat etmesi gerekiyor."

Aslan ailesinin avukatlarından Cansu Koç, Aslan'ın antrenman yaptığı bölgede bisikletlilere yol verilmesiyle ilgili "yolu paylaş" şeklinde uyarı tabelaları olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Kamyon şoförünün Zeynep'i görmesi gerekirdi, çünkü yolda. Yola temkinli bir şekilde çıkan bisiklet sürücüsü görünmemesi mümkün olmayan bir noktada. Şoförün ihmalkarlığı söz konusu. Raporlara göre 5,3 metre fren izi var. Aslan'ı ya geç görmesinden ya da hiç görmemesinden kaynaklı sonrasında frene basmış ancak duramamış." (AA)

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