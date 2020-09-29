İzmir'de kahreden ölüm! Halilcan sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü

Bergama ilçesinde yaşayan Farika ve İsmail Gürgen çiftinin iki çocuğundan Halilcan Gürgen, 20 Eylül Pazar günü bisikletiyle gezerken kendisine saldıran sokak köpeklerinden kaçmak isterken park halindeki kamyonete çarpıp, yaşamını yitirdi. Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan Farika Gürgen, "Halilcan, olayın yaşandığı gün, 'Anne, dışarı çıkıp bisiklet sürmek istiyorum' dedi. Evin yakınında 3 köpek bacağına yapışmış. Bana arkadaşı anlattı. Tek eliyle bisikleti sürerken okulun önünde başka bir köpek de önüne çıkmış. Korkup, park halindeki kamyonete çarpmış. Çevredekiler, ambulans çağırmış. Bergama Devlet Hastanesi'ne götürmüşler. Oğlumu, sedyede yatarken hastanede gördüm. Film çektiler, MR çekildi. Başı şişmişti. Ağzından burnundan kan geliyordu" dedi.

Oturdukları mahallede çok sayıda sokak köpeği olduğunu söyleyen Gürgen, sayıları her geçen gün artan köpeklerin vatandaşları rahatsız ettiğini ifade etti.

Oğlu Halilcan'ın da sokak hayvanlarından şikayet ettiğini anlatan anne Farika Gürgen şöyle devam etti: