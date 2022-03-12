İzmir'de kahreden ölüm! Üzerine asansör düştü

Olay saat 13.30 sıralarında İzmir'in Bornova ilçesi Gediz Caddesi üzerinde bulunan ve depremde aldığı hasar nedeniyle boşaltılan bina içerisinde meydana geldi. İddiaya göre hurdacılık yaptığı öğrenilen Tarık Ergön (28), iki arkadaşıyla 8 katlı apartmana girdi. Zemin kattaki apartman boşluğunda demir almaya çalışan Ergön, asansörün düşmesi sonucu altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Feci şekilde hayatını kaybeden Ergön'ün cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından asansörün altından çıkartıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç adamın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÇEVİK KUVVET ÖNLEM ALDI

Öte yandan olay sırasında apartman dışında olduğunu söyleyen Ergön'ün arkadaşları S.E. ile G.E, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Haberi alıp olay yerine gelen Ergön'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Önlem amacıyla bölgeye çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

