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  4. İzmir'de kan donduran cinayet! 3 çocuk annesi kadını boğazından bıçakladı

İzmir'de kan donduran cinayet! 3 çocuk annesi kadını boğazından bıçakladı

03.07.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 3 çocuk annesi kadın boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu, polise teslim olan zanlı gözaltına alındı.

İzmir'de kan donduran cinayet! 3 çocuk annesi kadını boğazından bıçakladı

Alınan bilgiye göre, Sarnıç Polis Merkezi'ne giden S.Ç (30), sevgilisi olduğunu iddia ettiği 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu'nu (33) bıçakla öldürdüğünü belirtti.

ARACINDA KANLI BIÇAK VE GİYSİLER BULUNDU

Gözaltına alınan şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, kanlı bıçak ve giysiler bulan polis ekipleri, 1078 Sokak'taki evin mutfağında boğazından bıçakla yaralanmış kadının yattığını tespit etti.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının öldüğü belirlendi.

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UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Olayla ilgili soruşturmada, kadının, şiddet gördüğü gerekçesiyle zanlı hakkında şikayette bulunduğu ve 3 ay önce uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ

Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin, "uyuşturucu kullanma" ve "kasten yaralama" suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu saptandı. (AA)

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cinayet kadın cinayeti İzmir
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