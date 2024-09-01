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  4. İzmir'de kan donduran intikam cinayeti! 1 hafta önce bıçakladığı kişi tarafından öldürüldü: O anlar saniye saniye kamerada

İzmir'de kan donduran intikam cinayeti! 1 hafta önce bıçakladığı kişi tarafından öldürüldü: O anlar saniye saniye kamerada

01.09.2024 15:35
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
01.09.2024 15:35
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İzmir'de meydana gelen cinayetin görüntüleri kan dondurdu! Motosikletle gelen D.K. Muhammed Umut Demirbuğa ve kardeşine silahıyla ateş açtı. Demirbuğa hayatını kaybetti. Olayın intikam cinayeti olduğu Demirbuğa'nın 1 hafta önce D.K.'yı bıçakladığı belirlendi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde işlenen intikam cinayeti, olayın yaşandığı marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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MOTOSİKLETLE İNFAZA ÇIKTI

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Cengizhan Mahallesi 1620/20 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.K. (20) adlı bir kişi motosiklet ile sokağa gelerek husumetlisi olduğu Muhammed Umut Demirbuğa (21) ve kardeşi Ö.D.'ye tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ö.D. bacağından vurulurken, Muhammed Umut Demirbuğa kaçarak bir markete sığındı. Demirbuğa'yı markete kadar motosikletle kovalayan D.K., daha sonra tabancayla markete ateş açtı ve motosikletiyle olay yerinden kaçtı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu Muhammed Umut Demirbuğa kafasından, market sahibi E.K. ise bacağından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralanan Muhammed Umut Demirbuğa ile hafif yaralanan kardeşi Ö.D. ve market sahibi E.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muhammed Umut Demirbuğa hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demirbuğa'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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CİNAYET ANI KAMERADA

Cinayet, olayın gerçekleştiği marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, marketin önüne doğru koşarak gelen Muhammed Umut Demirbuğa'nın arkasından motosikletle gelen ve başında kask olan D.K. tarafından kovalandığı, markete girmek isterken tabancayla vurulduğu, daha sonra markette yere düştüğü esnada motosikletten inen saldırganın bir el daha ateş ettiği anlar yer aldı.

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1 HAFTA ÖNCE BIÇAKLAMIŞ

Öte yandan yapılan çalışmalarda, cinayete kurban giden Muhammed Umut Demirbuğa'nın bir hafta önce D.K.'yi omzundan bıçakladığı, aralarında bu yüzden husumet bulunduğu öne sürüldü. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli D.K.'nin olayda kullandığı motosiklet ise olayın meydana geldiği adresin yakınlarında terk edilmiş vaziyette bulundu. Cinayet şüphelisi D.K.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
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