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İzmir'de kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi yem karma makinesinde bulundu

02.07.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Tire ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğu, yem karma makinesinin içinde ölü bulundu. Kan donduran olay sonrası dede gözaltına alınırken, küçük çocuğun vücut bütünlüğünün kaybolduğu belirlendi

İzmir'de kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi yem karma makinesinde bulundu

Gökçen Mahallesi'nde bir çiftlikte yem karma makinesinin içinde 5 yaşındaki Z.K.Y'nin cesedinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede makinenin içinde bulunan kız çocuğunun hayatını kaybettiği ve cesedinin vücut bütünlüğünün kaybolduğu belirlendi.

Kız çocuğunun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken çiftlik çalışanı dede M.T. gözaltına alındı.

M.T'nin ilk ifadesinde çiftlik çevresinde oyun oynayan torunu Z.K.Y'nin traktör kepçesiyle yem döktüğü karma makinesinin içine girdiğini görmediğini, kan görmesi üzerine makineyi durdurduğunu söylediği öğrenildi.

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İzmir
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