İzmir'de kan donduran taciz! İki eli bacaklarının arasında...

Karşıyaka’nın Bostanlı semtinde bulunan AVM'de sinemaya giden N.E., iddiaya göre burada filmin gösterim saatini beklerken, karşısına A.T. isimli bir erkek oturdu. Bu sırada telefonu ile ilgilenen genç kadın, iddiaya göre adamın kendisine bakarak, iki elinin bacaklarının arasında olduğu halde bir takım garip hareketler yaptığını ileri sürdü. Bu durumu cep telefonu kamerası ile kayda alan N.E., daha sonra AVM görevlilerine durumu anlattı. Bunun üzerine polise haber verildi. Polis merkezine götürülen A.T. suçlamaları kabul etmedi. Koltuk rahat olduğu için bu şekilde oturduğunu, N.E.’nin yanlış anladığını söyledi. N.E. ile A.T. karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. İkisi de ifadelerinin alınmasının ardından polis merkezinden ayrıldı.

A.T.’nin koltukta oturduğu sırada çektiği ve kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü görüntülerini sosyal medyadan paylaşan N.E., o anları şöyle anlattı:

“AVM'de sinemaya gidecektim, salonda bekliyordum ve bu sırada telefonumla uğraşıyordum. Sonra karşımda oturan adamın garip garip şeyler yaptığını fark ettim. Arkadaşıma durumu anlattım, bana video çekmemi söyledi. Ben de 15 saniyelik bir video çektim. Daha sonra AVM'nin görevlisi olduğunu düşündüğüm kişilere durumu bildirdim ve gelip o kişiye ‘Biletiniz var mı' diye sordular, şüpheliyi göndermeye çalıştılar. Adamı dışarı çıkardılar, ben de duruma itiraz ettim. Bunu yapamayacaklarını, elimde kanıt olduğunu ve şikayet edeceğimi söyledim. Sonra bana ‘AVM'de görevli sivil polis olduğunu ve onu çağıracaklarını söylediler. Polis geldi, ben sivil memura şüpheliyi karakola götürmelerini, kendisinden şikayetçi olduğumu söyledim.”