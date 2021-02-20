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İzmir'de kan donduran vahşet! Cinayeti böyle itiraf etti

20.02.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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İzmir'de kan donduran vahşet! Cinayeti böyle itiraf etti

İzmir'in Menderes ilçesinde 15 Şubat'tan bu yana kayıp olarak aranan Ayşe Nazlı Kınacı'nın (20) ormanlık alanda battaniyeye sarılı cansız bedeni bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli T.Ö.İ., "Rızasıyla birlikte oldum. Tecavüz etmedim. Daha sonra tartışmaya başladık ve ellerimle boğdum. Cesedi battaniyeye sarıp, ormanlık alana attım" dediği öğrenildi.

Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkisinde dün akşam saatlerinde bir orman görevlisi, ağaçların arasında battaniyeye sarılı kadın cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, cesedin 15 Şubat'ta Alsancak Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulunulan Ayşe Nazlı Kınacı'ya ait olduğunu belirledi. Bu gelişme üzerine soruşturmayı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kınacı'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmalar sonunda, Kınacı'nın 12 Şubat günü, Konak ilçesindeki evinden çıkıp, Seferihisar ilçesine bağlı Mersinalanı Mahallesi'nde yaşayan erkek arkadaşı R.S.'nin yanına gittiğini belirledi. İfadesine başvurulan R.S., tartıştığı Kınacı'yı yanından ayrıldıktan sonra görmediğini söyledi.

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GÜVENLİK KAMERALARI YAKALATTI

Soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, Ayşe Nazlı Kınacı'nın bir araca bindiğini tespit etti. Aracın T.Ö.İ.'ye ait olduğu saptandı. Jandarma tarafından Seferihisar ilçesinde yakalanan T.Ö.İ. polise teslim edildi.

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

T.Ö.İ.'nin polisteki sorgusunda, önceden tanımadığı Kınacı ile parkta tanıştığını, otomobille Ürkmez Barajı mevkisine gittiklerini anlatarak, "Kendisiyle onun da rızasıyla birlikte oldum. Tecavüz etmedim. Daha sonra tartışmaya başladık ve ellerimle boğdum. Bir anda kendimi kaybettim. Daha sonra cesedi battaniyeye sarıp, Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkisindeki ormanlık alana attım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan, Kınacı'nın sosyal medya hesabından geçen 18 Ocak günü "Korku kimseyi ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın" şeklinde paylaşım yaptığı görüldü. Ayşe Nazlı Kınacı'nın bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

DHA

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