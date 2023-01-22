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İzmir'de kanlı hesaplaşma! Kıraathanede silahlı-bıçaklı kavga: 2 ölü

22.01.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde, kıraathanede çıkan tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Uğur Selimler ve Mustafa Sağolalar hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de kanlı hesaplaşma! Kıraathanede silahlı-bıçaklı kavga: 2 ölü

Korkunç oay, saat 23.30 sıralarında 222/2 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öne sürüle İ.T., Mustafa Sağolalar ile Uğur Selimler, M.S. ve O.S. bir kıraathanede buluşmak üzere anlaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma gerginliğin yükselmesiyle bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

KIRAATHANEDE KAN AKTI

Çıkan kavgada Uğur Selimler bıçaklanırken, Mustafa Sağolalar ise tabanca ile vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahelelerini polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı kıraathanede gerçekleştirdi.

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2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan Uğur Selimler ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, tabanca ile vurulan Mustafa Sağolalar ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBU) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı geniş kapsamlı soruşturmada İ.T., M.S. ve O.S.,’nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

(DHA)


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