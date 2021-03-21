İzmir'de kanlı infaz! Tartıştığı kişiyi sokak ortasında tüfekle öldürdü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tosunlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan Mehmet K. ve Mehmet Avcı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet K. yanındaki tüfekle Mehmet Avcı'ya ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Avcı kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Avcı'nın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Mehmet K. ise İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

