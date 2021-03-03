HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de kapalı olması gereken eğlence mekanlarına koronavirüs baskını

İzmir'de kapalı olması gereken eğlence mekanlarına koronavirüs baskını

03.03.2021 07:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir'de kapalı olması gereken eğlence mekanlarına koronavirüs baskını

Koronavirüs risk haritasında 'yüksek riskli' kategoride yer alan İzmir'in Konak ilçesinde, bir gece kulübünde kadına şiddet ihbarı alan polis ekipleri, kapalı olması gereken mekanda eğlence yapıldığı ve 28 kişinin kurallara uymadığını gördü. İkinci olayda ise bir kafeteryaya yapılan baskında tedbirlerine uymayan 14 kişinin olduğu tespit edildi. 42 kişiye, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 264 bin 600 lira para cezası kesildi.

Olay, dün saat 21.10 sıralarında bir gece kulübünde meydana geldi. Gece kulübünde bulunan bir kadın şiddete maruz kaldığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine, bölgeye giden ekipler içeriden seslerin geldiğini duyunca zili çaldı. Kapının açılmaması üzerine itfaiyeye haber verildi. İtfaiyenin olay yerine geldiğini duyan çalışanlar kapıyı kendi rızası ile açtı. Polis denetiminde, iş yerinin ruhsatının olmadığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetine devam ettiği, içeride bulunan 28 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve sokağa çıkma yasağının ihlal dildiği belirlendi. 28 kişiye, 176 bin 400 lira para cezası kesildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

ADRES FARKLI OLAY AYNI

Konak'ta ise devriye gezen polis ekipleri saat 02.30 sıralarında bir kafeteryadan sesler geldiğini fark etti. İşletmenin kapısı kapalı olmasına rağmen yandaki hanın içerisinden kafeteryaya girildiğini fark eden polis harekete geçti. Kafeye baskın yapan ekipler, içeride 14 kişinin bulunduğunu gördü. Alkol aldıkları da görülen 14 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve sosyal mesafeye uymamaktan toplam 88 bin 200 lira ceza kesildi. İşletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeyrek altından pahalı! Fiyatını gören yalnızca fotoğrafını çekebildi Çeyrek altından pahalı! Fiyatını gören yalnızca fotoğrafını çekebildi
Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'
Aras Kargo'da şikayet kaydı nasıl oluşturulur?Aras Kargo'da şikayet kaydı nasıl oluşturulur?
Anahtar Kelimeler:
İzmir Koronavirüs risk haritası

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den BM'de sert çıkış: Omzumuza yıkamazsınız

Türkiye'den BM'de sert çıkış: Omzumuza yıkamazsınız

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Kalçalarına bakarken yakalandı!

İlkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin detayları belirlendi

İlkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin detayları belirlendi

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

Gram altın için '440 TL olabilir' yorumu!

Gram altın için '440 TL olabilir' yorumu!

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

2 metrelik kanala uçtu, alkol metreyi üflememek için polise direndi: Size saygı duyuyorum

2 metrelik kanala uçtu, alkol metreyi üflememek için polise direndi: Size saygı duyuyorum

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar yağışı uyarısı (3 Mart Çarşamba hava durumu)

Çok sayıda il için yağmur ve kar yağışı uyarısı

Avcılar’da 1 milyon liralık uyuşturucu serası bulundu

Avcılar’da 1 milyon liralık uyuşturucu serası bulundu

Bursa'da apartman dairesindeki yangında can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle!

Uyanış Büyük Selçuklu 23'üncü bölüm!

CNN Türk canlı yayınında büyük gerginlik! 'Haysiyet yoksunu'

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.