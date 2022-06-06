HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de karşı şeride geçen kamyon dehşet saçtı! 1 ölü 5 yaralı

İzmir'de karşı şeride geçen kamyon dehşet saçtı! 1 ölü 5 yaralı

06.06.2022 02:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Bir otomobile çarpan kamyon, daha sonra ise metrelerce yüksekten alt yola düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

İzmir'deki kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Mürselpaşa Bulvarı Şaraphane Köprüsü üzerinde meydana geldi. Konaktan Bornova yönüne giden Osman Ö. (53) yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aştı.

izmirde-kamyon-otomobille-carpisti-1-olu-5-yarali_4071_dhaphoto7

15 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Kamyon, karşı yönden gelen Mehmet Emin Çapkınoğlu yönetimindeki otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 15 metrelik yükseklikten alt yola düştü. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

izmirde-kamyon-otomobille-carpisti-1-olu-5-yarali_4071_dhaphoto5

İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu konumunda bulunan Hülya Çapkınoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

izmirde-kamyon-otomobille-carpisti-1-olu-5-yarali_4071_dhaphoto4
Kazada yaralanan sürücüler Osman Ö. ve Mehmet Emin Çapkınoğlu ile otomobilde bulunan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

izmirde-kamyon-otomobille-carpisti-1-olu-5-yarali_4071_dhaphoto1

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Mehmet Emin Çapkınoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Hülya Çapkınoğlu'nun cesedi, savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esenyurt'ta yabancı uyruklular sokak ortasında çatıştı! Yaralılar varEsenyurt'ta yabancı uyruklular sokak ortasında çatıştı! Yaralılar var
Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuşDüzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş
Dünyada yeni panik, giderek yayılıyor! DSÖ duyurdu: Eşcinsel ilişki....Dünyada yeni panik, giderek yayılıyor! DSÖ duyurdu: Eşcinsel ilişki....
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

25 Nisan'dan bu yana kayıptı! İtiraf geldi...

25 Nisan'dan bu yana kayıptı! İtiraf geldi...

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti

Lavrov'a üç ülkeden hava sahası engeli!

Lavrov'a üç ülkeden hava sahası engeli!

ABD'yi sallayan olay! 12 yaşında...

ABD'yi sallayan olay! 12 yaşında...

İlginizi Çekebilir

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Polislerin teknik adı altında işlediği suçlar şoke etti!

Polislerin teknik adı altında işlediği suçlar şoke etti!

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.