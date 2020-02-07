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İzmir'de 'kayıp' diye aranan genç kız intihar etmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 17:12 | Son Güncelleme

İzmir Ödemiş'te ilesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Zümral G.'nin (28), Gölcük Gölü'ne atlayarak, intihar ettiği ortaya çıktı. Cansız bedeni bulunan genç kızın daha önce de 2 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

İzmir'de 'kayıp' diye aranan genç kız intihar etmiş

İzmir'in Ödemiş İlçesine bağlı Bozdağ Mahallesi'nde yaşayan Zümral G., 5 Şubat günü çıktığı evine geri dönmedi. Ailesi, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Jandarmaya da bilgi verildi. Yapılan çalışmada Zümral G.'nin
yolcu otobüsüne bindiği, Gölcük yol ayrımına gelindiğinde ise sürücüye, "Babam beni buradan alacak" diyerek, indiği tespit edildi. Bunun üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Genç kızın en son Gölcük Gölü kenarında görüldüğü saptandı. Jandarma tarafından yapılan aramada gölün Adabaşı mevkisinde Zümral G.'nin cansız bedeni bulundu.

İKİ KEZ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Daha önce 2 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Zümral G.'nin göle atlayarak, intihar ettiği belirlendi. Zümral G.'nin
cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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izmir Ödemiş intihar

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