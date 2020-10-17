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İzmir'de kayıp kişinin cesedi su kuyusunda bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2020 20:59 | Son Güncelleme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kayıp sürücü kursu eğitmeni Ali İlker Gülseren'in cesedi su kuyusunda bulundu.

İzmir'de kayıp kişinin cesedi su kuyusunda bulundu

Ödemiş'te sürücü kursunda eğitmenlik yapan Ali İlker Gülseren'den (36) haber alamayan ailesi, dün kayıp ihbarında bulundu.

Gülseren'in arazisinin bulunduğu Mescitli Mahallesi Yılancı mevkisinde yürütülen arama çalışmasında, bir su kuyusunda inceleme yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin vinçten sarkıtılan halat yardımıyla indiği kuyuda Gülseren'in cesedine ulaşıldı.

Darp ya da ateşli silah yaralanması izine rastlanmayan ceset, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA

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