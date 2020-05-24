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  4. İzmir’de kaza sonrası takla atan otomobil denize düştü: 3 yaralı

İzmir’de kaza sonrası takla atan otomobil denize düştü: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 21:51 | Son Güncelleme

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, iki otomobilin karıştığı kazada takla atarak denize düşen otomobilin içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

İzmir’de kaza sonrası takla atan otomobil denize düştü: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Urla istikametinden Güzelbahçe yönüne gitmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil ile iddiaya göre önünde seyreden U.P.'ın kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kazaya karıştı.

TAKLA ATARAK DENİZE DÜŞTÜ

Kaza sonrası, otomobil takla atarak denize düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot, deniz polisi, İzmir İtfaiyesinde görevli balık adamlar da sevk edildi.

KENDİ İMKANLARIYLA ARAÇTAN ÇIKTI

Yaşanılan olayın ardından D.G., M.Z. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi otomobilden kendi imkanları ile çıkmayı başardı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, araç vinç yardımıyla denizden çıkarılırken, hastanede tedavi altına alınan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulanacağı öğrenildi.

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