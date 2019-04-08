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İzmir'de kaza yapan sürücü otomobili bırakıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 02:44 | Son Güncelleme

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kontrolden çıkan otomobiliyle başka araca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü, aracını bırakıp kaçtı.

İzmir'de kaza yapan sürücü otomobili bırakıp kaçtı

Alınan bilgiye göre, Tersane girişinde bir aracın kaza yaptıktan sonra takla atıp ters dönmüş olarak kaldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, 35 EB 3871 plakalı otomobilin Gülgün Çolakoğlu idaresindeki 35 HGC 16 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra kontrolden çıkıp takla attığını tespit etti.

Ters dönmüş olarak kalan otomobil sürücüsünü araştıran ekipler, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda sürücünün kaçtığını belirledi.

Otomobilde inceleme yapan ekipler, herhangi bir suç unsuruna rastlamazken araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Karşıyaka trafik kazası

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