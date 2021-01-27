HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de kendisinden haber alınamayan kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

İzmir'de kendisinden haber alınamayan kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

27.01.2021 00:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir'de kendisinden haber alınamayan kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, yalnız yaşadığı öğrenilen Kemal Kükrer (61) evinin bahçesinde ölü bulundu. Talihsiz adamın şüpheli ölümü üzerine, cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İddiaya göre, Levent Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin zemin katında yalnız yaşayan Kemal Kükrer'den haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Kükrer'in evine çilingir yardımı ile girdi. Yapılan incelemede, Kükrer'in evin bahçesinde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz adamın öldüğü belirlendi.

Olay yerine gelen belediye doktorunun yaptığı incelemede, emekli olduğu öğrenilen Kükrer'in ölümünün şüpheli olduğunu bildirdi. Bunun üzerine, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri evde çalışma yaptı.

Kükrer'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini... Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini...
Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında gözaltı kararıÇektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında gözaltı kararı
76 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 76?76 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 76?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Bakan Koca son durumu açıkladı: Vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede

Bakan Koca son durumu açıkladı: Vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Eşinin kaçtığı adamla karşılaşınca dehşeti yaşadı

Eşinin kaçtığı adamla karşılaşınca dehşeti yaşadı

Trump kaldırmıştı! Biden'dan Filistin hamlesi

Trump kaldırmıştı! Biden'dan Filistin hamlesi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

Görevliler gördükleri manzara karşısında şoke oldu! Camiye giren 5 çocuk ortalığı birbirine kattı

Camiye giren 5 çocuk ortalığı birbirine kattı

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında gözaltı kararı

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında gözaltı kararı

Tekirdağ'da jandarmadan kaçak içki üretimine baskın

Tekirdağ'da 900 litre kaçak içki ele geçirildi

Balkanlar üzerinden gelen kar Edirne’den giriş yaptı

Kar Edirne'den giriş yaptı!

Bu sefer suçlu değil, firari köpeğin sahibini araştırdılar

Bu sefer suçlu değil, firari köpeğin sahibini araştırdılar

Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaştı! 2,5 yıl hapis cezası aldı

Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaştı! 2,5 yıl hapis cezası aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.