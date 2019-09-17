İzmir'de kırtasiyelere 'slime' operasyonu

Okul çevrelerindeki kırtasiye, kantin, büfe ve kafeleri denetleyerek, hijyen ve ruhsat kontrollerini gerçekleştiren zabıtalar, okul çevrelerinde satış yapan işportacılara da odaklandı. Narlıdere ilçesindeki denetimlerde, son dönemde sıkça gündeme gelen ve uygun şartlarda üretilmediğinde sağlığı tehdit eden, 'slime' adlı yapışkan oyun hamurlarında kanserojen kimyasal 'boraks' maddesinin tespit edilmesi üzerine, yaklaşık 30 ürüne el koyularak, tutanak tutuldu. Konak ilçesinde ise Yapıcıoğlu İlkokulu'nun önünde kızılcık meyvesi satışı yapan kişinin olduğunu belirleyen ekipler, duruma müdahale etti. Seyyar satıcının tezgahına el koyuldu. Okul çevrelerinde teyakkuz halinde olmalarının yanı sıra ekipler, okul kantinlerini de hijyen, çalışma ortamı, çöp kovaları ve yangın önlemleri konularında denetledi. Artırılan zabıta denetimleri ise en çok velileri memnun etti. Slime ürünlerinin tamamen yasaklanması gerektiğini düşünen veliler, zabıta denetimlerinin ise kalıcı ve işlevsel olmasını istedi.

TUTANAK TUTULDU İlçede bulunan okul çevrelerinde ekibiyle denetim yapan Narlıdere Belediyesi Zabıta Komiseri Saim Bütüner, "İş yerleri ve okul çevrelerinde faaliyet gösteren kırtasiyeleri öncelikle ruhsat bakımından kontrol ediyoruz. Slime adlı oyun hamurlarının satılıp satılmadığına baktık. Narlıdere İmam Hatip Lisesi çevresinde yer alan 2 farklı kırtasiyede 30'den fazla slime hamuru tespit ettik ve bu oyuncakların kutusunun üzerinde yazan içerikte 'boraks' maddesinin yer aldığını gördük. Bunlar hakkında tutanak tuttuk. Oyuncaklara el koyduk, gerekli yasal işlemleri sürdürüyoruz. Okul çevrelerinde denetimlerimiz sıklaştı" dedi. 'YASAK OLDUĞUNU BİLİYORLAR' İş yerlerinin yasaklanan slime hakkında bilgisi olduğunu söyleyen Bütüner, "Narlıdere ilçesindeki kırtasiyelerde slime denetimi yaptığımızda iş yerlerinin bu konuda bilgisi olduğunu gördük. Kanserojen madde 'boraks' barındıran slime oyuncaklarının yasak olduğunu biliyorlar. Ürünleri fazla olduğu için gözden kaçırmış olduklarını düşünmeye çalışıyoruz. Bu gözden kaçan kısımları da biz bertaraf edeceğiz. Kesinlikle yasaklı slime satışına izin vermiyoruz" diye konuştu.