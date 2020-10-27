İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

Bugün saat 21.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7034 sokaktaki bir inşaattan yardım çığlıkları duyan vatandaşlar, sesin geldiği ikinci kata çıktıklarında 12-13 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuğunu elleri ve ayakları bağlı şekilde buldu.

KURTARILAN ÇOCUK EKİPLERE TESLİM EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elleri ve ayakları bağlı iplerden kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrolde, sağlık durumu iyi olduğu belirlenen talihsiz çocuk, polis merkezine götürüldü.

ELİ SİLAHLI YÜZLERİNDE MASKE OLAN 2 KİŞİ TARAFINDAN KAÇIRILDIĞINI SÖYLEDİ

Kız çocuğunun ilk ifadesinde, kendisini eli silahlı ve yüzlerinde maske olan 2 kişi tarafından kaçırıldığını, şüphelilerin ellerini ve ayaklarını bağladığını kafasına da çanta geçirdiklerini söylediği öğrenildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)

