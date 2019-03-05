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İzmir'de köpeği otomobilin arkasına bağlayıp, kilometrelerce sürüklediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 18:46 | Son Güncelleme

İzmir'in Bergama ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler, köpeği otomobilin arkasına iple bağlayıp, yolda kilometrelerce sürükledi. Bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydeden sürücüler, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntüleri izleyenler, köpeğe işkence yapanların yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.

Olay, Bergama ilçesi Kozak Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü ve yanında bulunan arkadaşı, köpeği boğazından 35 KDC 14 plakalı otomobilin arka tamponuna bağlayıp, yolda kilometrelerce sürükledi. Bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydeden sürücüler, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen ve tekrar paylaşılan görüntülere tepki yağdı. Görüntüleri izleyenler, köpeğe işkence yapanların yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.

Jandarma ekiplerince otomobil sürücüsü ile yanındakinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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izmir köpek işkence

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
yakalanması için çalışma başlatayın adresini bulmak 10 saniye. yakalamak 10 dakika. neyin çalışması. gidin ensesine binin işte.
sinirden klavyeyi kırdım!!!!!!!!!!!!! ya arkadaş neden inip ağzını burnunu kırmadınız bu herifin!!
Ya bunu kameraya çeken vicdansız. İn o namussuzun agzini burnunu dagit. ya da o seninkini dagitsin ama kameraya cekme.
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