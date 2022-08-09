HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de 'köpek besleme' tartışmasında 3 kişiyi öldürmüştü! Cinayete tanık olan kişi her şeyi anlattı: Birinin şarjör uzattığını gördüm

İzmir'de 'köpek besleme' tartışmasında 3 kişiyi öldürmüştü! Cinayete tanık olan kişi her şeyi anlattı: Birinin şarjör uzattığını gördüm

09.08.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de meydana gelen korkunç olayda Yahya ve eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü Ali İhsan Kılıç tarafından sokak ortasında öldürülmüş, katil cezaevine gönderilmişti. Kılıç, olay günü Yahya Köşek'in kendisine bıçakla saldırdığını korktuğu için yanına silah aldığını söyledi. Duruşmada söz alan tanık ise, "Sokakta bağırarak birinin evden çıktığını gördüm. Kızları, yerde yatan anne ve babasının yanındayken sanık geri geldi. Birinin sanığa şarjör uzattığını gördüm'' diyerek olayı anlattı.

İzmir'de 'köpek besleme' tartışmasında 3 kişiyi öldürmüştü! Cinayete tanık olan kişi her şeyi anlattı: Birinin şarjör uzattığını gördüm

Olay, geçen 10 Haziran'da saat 16.00 sıralarında, İzmir'in Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan Kılıç ile aralarında daha önce sokak köpeği besleme ve arsa sebebiyle husumet olduğu öğrenilen Yahya Köşek, tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Ali İhsan Kılıç, tabancayla Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızı Funda Güçlü'ye ateş etti. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yahya ve Meryem Köşek çifti ile 2 çocuk annesi kızları Funda Güçlü'nün cenazeleri, Doğançay Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç tutuklanırken, daha sonra ağabeyi Mehmet Kılıç da gözaltına alındı. 4 Temmuz'da adliyeye sevk edilen Mehmet Kılıç da tutuklandı.

Screenshot_8

Hazırlanan iddianamede Ali İhsan Kılıç hakkında 'kasten öldürme', Mehmet Kılıç için ise 'kasten öldürmeye iştirakten' 3'er kez müebbet hapis cezası istendi. Ruhsatsız silah bulundurmaktan 2 sanık için de 2'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca, Köşek çiftinin diğer kızları Filiz Topaloğlu'nu 'silahla tehdit' eden Ali İhsan Kılıç'ın 2 yıla kadar, darbederek 'yaralayan' ağabeyi Mehmet Kılıç'ın da 5 yıla kadar hapsi istendi. İddianame, İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Screenshot_15

'KORTUĞUM İÇİN YANIMA SİLAH ALDIM'

Sanıkların yargılanmalarına 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Sanıklar Ali İhsan Kılıç, Mehmet Kılıç, olayda eşini kaybeden Rıdvan Güçlü, anne, baba ve kardeşini kaybeden Filiz Topaloğlu, HAYTAP gönüllüleri, hayvan hakları örgütü üyeleri ve avukatlar salonda yer aldı. Duruşmada konuşan Ali İhsan Kılıç, "Kahvaltımı yaptıktan sonra pazar yerine doğru yürüyüşe çıktım. Yahya Köşek, elinde bıçakla bana saldırdı. Kolumdan yaralandım. Çevredekiler araya girip bizi ayırdı. Eve gittim. Bir süre sonra markete gitmek için tekrar dışarı çıktığımda bana yanındakilerle yine saldırdı. Silahı çekip ateş ettim. Aramızda husumet yoktu. Olaydan 5 gün önce çocuk parkına gittim. Orada oyalanırken başıboş bir köpek torunuma saldırdı. Ben de taş atıp köpeği uzaklaştırdım. Meryem Köşek bana hakaret edip, neden taş attığımı sordu. Ancak gün içerisinde herhangi bir tartışma olmamıştı. Olayın köpekle bir ilgisi yok" dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, sanığa polisteki ifadesinde aralarında husumet bulunduğuna dair ifadeyi hatırlattı. Sanık bu kez aralarında husumet olduğunu belirtti. Mahkeme başkanının yanında neden silah taşıdığını sorması üzerine Kılıç, 'Sabah yaşanan olaydan sonra güvenliğim için yanıma aldım' cevabını verdi.

Screenshot_9
*Öldürülen Meryem Köşek

SANIK AĞABEY, SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ali İhsan Kılıç'ın ardından ağabeyi Mehmet Kılıç'a söz verildi. Olayda suçu olmadığını söyleyen ağabey Kılıç, "Evdeydim ve bağrışmaları duydum. Sokağa çıktığımda kavgayı gördüm. 3-4 kişi birden gelip yakama yapıştılar ve bırakmadılar. Eğer bıraksalardı bu vahşet olmazdı. Arkamda silah patladığı halde bırakmadılar ve darbetmeye devam ettiler. Çok vahim bir olay oldu. Keşke olmasaydı. İki aile battı. Aramızda hiçbir husumet yoktu. 45 senelik komşuyuzdur. Aramızda arsa meselesi yüzünden sorun yok. Yahya da Ali İhsan da öyle insanlar değildi. Çok vahim, çok korkunçtu. Keşke ben ölseydim ama başaramadım" diye konuştu.

'EVİMİZE TAŞ VE BIÇAK ATTILAR'

Olayda anne, baba ve kardeşini kaybeden Filiz Topaloğlu, "Mehmet Kılıç, kapıyı yumruklayarak babama dışarı çıkması için bağırıyordu. Ablamın bağırmalarını duyduk. Babamla Mehmet kavga etmeye başladı. Annemle araya girdik sonra bize de vurmaya başladı. Ben de karşılık verdim. Elindeki sopayı başıma vurdu. Ali İhsan Kılıç, silahını çıkarıp, sıkmaya başladı. Babam vurulunca tampon yapmak için eve girdik. Ali İhsan Kılıç, tekrar gelip anneme ateş etti. Telefonumu alıp ambulans çağırmak için eve girdim. Çıktığımda ablamı de yerde gördüm. Aramızda husumet olmadığı iddiaları doğru değil. Daha önceleri evimize taş ve bıçak attılar. Üzerimize araba sürdüler" ifadelerini kullandı.

Olayda hayatını kaybeden Funda Güçlü'nün eşi Rıdvan Güçlü ise "Ben çalışıyordum. Filiz telefonla aradı ve gelmemi söyledi. Geldiğimde her şey bitmişti. 3 canımı yitirdim. Olayı bana 7 ve 10 yaşındaki çocuklarım anlatıyor. Arsa nedeniyle 2 aile arasında sorun hep vardı. Ancak kayınpederim durumu hep alttan alırdı. Savunmasız 3 insanın canını aldılar" diye konuştu.

Screenshot_17

'BİRİNİN ŞARJÖR UZATTIĞINI GÖRDÜM'

Duruşmada konuşan ve olayı cep telefonuyla görüntüleyen tanık B.S., "Sokakta bağırarak birinin evden çıktığını görünce durdum. Duvara dayandı, düşmek üzereydi. Sonra kayda girdim. Evin içinden çıkan bir kadına daha ateş ettiler. Kızları, yerde yatan anne ve babasının yanındayken sanık geri geldi ve ona da 3-4 el ateş etti. Birinin sanığa şarjör uzattığını gördüm" dedi.

Tanıklardan B.E. ise olaydan 1 hafta önce Mehmet Kılıç'ın kendisine silah bulabileceği bir yerin olup olmadığını sorduğunu söyledi.

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, yeni tanıkların dinlenmesine karar verip, duruşmayı yarına erteledi.

Screenshot_10
*Öldürülen Yahya Köşek

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Patronumuz bizi bir böcek gibi kapıya süpürdüPatronumuz bizi bir böcek gibi kapıya süpürdü
Denizin ortasında bu halde bulundular! Beyanları kan dondurdu: "Önce dövdüler sonra..."Denizin ortasında bu halde bulundular! Beyanları kan dondurdu: "Önce dövdüler sonra..."
Çok konuşulacak KPSS iddiası! 'Operasyonu orada yaptılar'Çok konuşulacak KPSS iddiası! 'Operasyonu orada yaptılar'
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta üç günde ikinci indirim!

Akaryakıta üç günde ikinci indirim!

Erdoğan talimat verdi: ‘Kâr amaçlı değil, fiyatları indirin’

Erdoğan talimat verdi: ‘Kâr amaçlı değil, fiyatları indirin’

'Ev sahibi kapıyı söktü' demişti! Gerçek bambaşka çıktı

'Ev sahibi kapıyı söktü' demişti! Gerçek bambaşka çıktı

Kulisleri sallayan sürpriz adaylık iddiası

Kulisleri sallayan sürpriz adaylık iddiası

Uçurumdaki dehşette yeni detaylar! "Kucaklayıp uçurumdan atladı"

Uçurumdaki dehşette yeni detaylar! "Kucaklayıp uçurumdan atladı"

Kocasını ve kızını üst üste gömmüştü! Adliyeye sevk edildi

Kocasını ve kızını üst üste gömmüştü! Adliyeye sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Hayatta kalmak için öyle bir yol seçti ki...

Hayatta kalmak için öyle bir yol seçti ki...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Cinsel ilişki oyunu ‘acı’ bitti! Hastanelik oldu

Cinsel ilişki oyunu ‘acı’ bitti! Hastanelik oldu

Her yerde aranan suçlu 28 filmde rol aldı ama yakalanamadı!

Her yerde aranan suçlu 28 filmde rol aldı ama yakalanamadı!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.