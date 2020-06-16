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  4. İzmir'de korku dolu anlar! 9'uncu kattan böyle atladı

İzmir'de korku dolu anlar! 9'uncu kattan böyle atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 14:15 | Son Güncelleme

İzmir Karabağlar'da alkollü olduğu iddia edilen 55 yaşındaki Mehmet K., intihar etmek için 9'uncu kattaki evinin penceresinden atladı. İtfaiyenin açtığı hava yastığına düşen Mehmet K., ağır yaralandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında, İnönü Caddesi 361 numaradaki apartmanda meydana geldi. Ailevi problemler yaşadığı belirtilen Mehmet K., 9'uncu kattaki evinin penceresine çıkıp, bağırmaya başladı. Alkollü olduğu öne sürülen Mehmet K.'yi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri apartmanın önüne hava yastığı açarak önlem aldı.

YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre sonra Mehmet K., çevredekilerin endişeli bakışları arasında kendini boşluğa bıraktı. İtfaiyenin açtığı hava yastığına düşen Mehmet K., yaralandı. Hazır bekleyen ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu arada, Mehmet K.'nın atlama anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: DHA

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