İzmir'de korku dolu anlar! Etrafa rastgele ateş açtı

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Çankaya Semti'ndeki bir binada meydana geldi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz kişi, bir anda sokağa tabancayla ateş etti. Korkan vatandaşlar, korunaklı yerlere kaçtı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Yaya geçişine sokak kapatıldı. Polisin çalışması sonucunda bir kişi yakalandı.

Zanlının kim olduğu ve neden ateş ettiğine dair henüz bilgi edinilemedi.

Kaynak: DHA

