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İzmir'de korku dolu anlar! Gören yardıma koştu

18.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Bayraklı'da patenle kayan 8 yaşındaki İbrahim Süleyman, otomobilin altında kaldı. Süleyman'ı otomobilin altından çıkaran vatandaşlar, "Otomobilin yavaş olması faciayı önledi" dedi.

İzmir'de korku dolu anlar! Gören yardıma koştu

Bayraklı ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde geçen 16 Mart günü yaşanan kazada, patenle kayan Suriye uyruklu İbrahim Süleyman, aniden yola çıktı. Ancak İ.N. yönetimindeki otomobilin altına kaldı. Çocuğun yardımına sürücü ile vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Aracın altından yaralı kurtarılan Süleyman, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan çocuk taburcu edilirken, gözaltına alınan İ.N., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Görüntüde, aniden yola fırlayan çocuğun otomobilin altında kalması ile sürücü ve vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.

'HEP BERABER ARACI KALDIRIP, ÇOCUĞU ÇIKARDIK'

Süleyman'ı otomobilin altından çıkaran vatandaşlar, korku dolu anları anlattı. Yardıma koşan esnaf Mehmet Yıldırım, "Kafamı çevirdiğimde patenli bir çocuğun seyir halindeki bir aracın altında kaldığını gördüm. Hemen koşup, şoföre, 'Lütfen arabayı yerinden oynatmayın' dedim ve aracı kaldırmaya çalıştım. Tabi bu sırada yardıma koştular. Hep beraber aracı kaldırıp, çocuğu çıkardık. Eğer sürücü daha süratli gelseydi çocuğun durumu daha kötü olabilirdi. Eğer sürücü ileri-geri yapsaydı yine çok kötü sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Bulunduğumuz sokaklar genel olarak yokuş olduğu için yağmurlu havalarda daha tehlikeli olabiliyor. Esnaf olarak bu konudan muzdarip durumdayız. Çok şükür Allah'a bu şekilde kaza ucuz atlatıldı" dedi.

'HEPİMİZ ÇOK KORKTUK'

Berber Aykut Özçakmak da "İş yerimin önünde havluları topluyordum. Kafamı çevirdiğimde çocuğun aracın altına girdiğini gördüm. Koşup hemen aracı kaldırıp, çocuğu çıkardık. Hepimiz çok korktuk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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İzmir

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