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  4. İzmir'de korku dolu anlar! Otel tahliye edildi

İzmir'de korku dolu anlar! Otel tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 07:05 | Son Güncelleme

İzmir Konak'ta bir otelde yangın çıktı. Yangın nedeniyle otel tahliye edilirken ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Alsancak Mahallesi 1479 Sokakta bulunan bir otelin dış cephesindeki reklam panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin alevleri fark etmesi üzerine oteldeki müşteriler tahliye edilirken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu otelin dış cephesini ve çatı kısmını saran alevler, kontrol altına alındı. Otelin müşterileri dışarıda yangının söndürülmesini bekledi.

Otelde yaklaşık 20 müşterinin bulunduğu öğrenilirken, maddi hasar meydana geldi.

Otelin yanında iş yeri bulanan bir kişi, oteldeki yangını görünce itfaiyeye haber verdiklerini ve hızla otelin tahliye edildiğini söyledi.

Kaynak: AA

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