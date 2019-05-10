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İzmir'de korku dolu anlar! Silahlarla içeri girip...

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 07:27 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen olayda yüzleri maskeli ve silahlı 3 kişi markete girerek tekel ürünü ve bir miktar para alarak olay yerinden kaçtı. Soygun anı saniye saniye kameraya yansıdı. Olay, 00.00 sıralarında Mevlana Mahallesi' 1702 sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ozan Büyük'e (39) ait markete otomobille gelen maskeli ve silahlı 3 kişi, markete girerek iş yerinde bulunan Ozan Büyük'ü silahla etkisiz hale getirdi. Daha sonra şüpheliler vitrindeki tekel ürünleri ile kasada bulunan bir miktar parayı alıp geldikleri otomobille kaçtı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde parmak izi çalışması yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.

Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti!

Öte yandan, polis ekipleri, iş yerinin yan sokağındaki bir otomobile binip kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'CANIMDAN KIYMETLİ DEĞİL'

'CANIMDAN KIYMETLİ DEĞİL'
İş yerini kapatmaya hazırlandığı sırada şüphelilerin içeri girdiğini belirten Ozan Büyük, "Yüzleri maskeli ve elleri silahlı 3 kişi içeri girdi. Biri raflardaki tekel ürünleri aldı. Diğeri kasada bulunan parayı boşalttı. Diğeri de silahı sürekli kafama doğrulttu. Hiç konuşmadılar, sadece boşalt dediler. Tanımıyorum onları. Silah doğrultuğu için telaşlandım ve korktum. Silahı çek ne istiyorsan al dedim. Canımdan kıymetli değil. Daha sonra çıktılar sanırım yan sokakta bekleyen arabaya binip kaçtılar" diye konuştu.

SOYGUN SANİYE SANİYE KAMERADA

SOYGUN SANİYE SANİYE KAMERADA
Soygun anı, iş yerindeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, yüzleri maskeli ve silahlı dükkana giren şüpheliler, vitrindeki tekel ürünleri ve kasadaki parayı aldıkları anlar kamerada görünüyor. Şüpheliler daha sonra geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaşıyor. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
izmir soygun

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