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  4. İzmir'de korku dolu anlar! Sinir krizi geçiren baba, çocuklarının üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı

İzmir'de korku dolu anlar! Sinir krizi geçiren baba, çocuklarının üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı

23.09.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, İzmir'in Narlıdere ilçesinde meydana geldi. Seyyar balık satıcılığı yapan R.E. isimli şahıs, şikayet üzerine zabıta ekiplerinin kendisine para cezası kesmesine sinirlendi. R.E., yanındaki iki çocuğu ve kendisinin üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Kimseyi yanına yaklaştırmayan R.E., Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek tarafından ikna edildi.

İzmir'de korku dolu anlar! Sinir krizi geçiren baba, çocuklarının üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı

Olay, bugün öğle saatlerinde Ilıca Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede seyyar olarak balık satıcılığı yapan R.E., şikayet üzerine zabıta ekiplerinin para cezası kesmesine sinirlendi. Bunun üzerine R.E., yanında bulunan iki çocuğu ve kendisinin üzerine benzin döktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek de olay yerine geldi. Elinde sallama olarak tabir edilen döner bıçağı da bulunan saldırgan, kendisine yardım etmek isteyenleri çevresine yaklaştırmadı.

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İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İKNA ETTİ

Saldırganın bulunduğu bölge polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken R.E., uzun uğraşlar sonucu Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek tarafından ikna edildi. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen R.E. hakkında işlem yapılmadığı, Narlıdere Kaymakamlığı tarafından da yardım sağlanacağı belirtildi. (İHA)

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İzmir benzin çocuk ateş
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