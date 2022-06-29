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İzmir'de korku dolu dakikalar: İçinde 10 kişi vardı! Milyonluk yat...

29.06.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında sabah saatlerinde korku dolu dakikalar yaşandı. İçerisinde 10 kişi bulunan ve su alan yatın bir bölümü battı. Yattaki 10 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Tamamı batmak üzereyken kurtarılan yat ise Gümüldür Balıkçı Barınağı’nda karaya oturtuldu. İşte detaylar...

İzmir'de korku dolu dakikalar: İçinde 10 kişi vardı! Milyonluk yat...

Büyük bir paniğe yol açan olay saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Doğanbey açıklarında meydana geldi. Kapky adlı motoryatın su almaya başladığı, yat içerisindekiler tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi.

YATTA 10 KİŞİ BULUNUYORDU

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, yat içerisindeki 10 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı. Sığacık Limanı’na getirilen 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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KARAYA OTURTULDU

İçerisindekiler kurtarıldıktan sonra büyük bir bölümü suyun altında kalan yatın içerisine dolan suyun boşaltılması ve karaya çıkarılması için çalışma başlatıldı. Tamamen batmaktan kurtarılan yat, ekipler tarafından Gümüldür Balıkçı Barınağı’nda karaya oturtuldu. (İHA)

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İzmir
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