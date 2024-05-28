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  4. İzmir'de korkunç anlar! Pitbull, boğduğu kediyi nefessiz bıraktı

İzmir'de korkunç anlar! Pitbull, boğduğu kediyi nefessiz bıraktı

kadir.gunduz kadir.gunduz
28.05.2024 08:34
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İzmir'in Aliağa ilçesinde yasaklı ırk bir köpek, sokakta saldırdığı kediyi nefessiz bıraktı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, "Bu iş böyle dayı" diyerek kendisini savunan köpeğin sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saat 18.00 sıralarında İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. (33) caddede yürüdüğü esnada tasmasından tuttuğu köpeği bir kediye saldırdı. Kediyi boğazından ısıran pitbull cinsi yasaklı ırk köpek, zavallı hayvanı sağa sola savurup nefessiz bıraktı. Acı içerisinde kıvranan kedi can çekişirken, köpeğin kediyi dişleriyle savurduğu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KÖPEĞİNİ DÖVDÜ, "BU İŞ BÖYLE DAYI" DEDİ

Görüntülerde köpeğin kediyi boğazından ısırarak savurduğu ve daha sonra köpeğin sahibi tarafından vurulan sert tekmeler ve zincirle etkisiz hale getirildiği anlar yer aldı. Çevredeki esnaf ve vatandaşların tepki gösterdiği M.G., kendisine tepki gösteren vatandaşlara "Ne yapayım? Bu iş böyle dayı" diyerek kendisini savundu.

GÖZALTINA ALINDI

Durumun bildirilmesi üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile M.G., 10 dakika içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. M.G.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, kediye saldırarak ölümüne sebep olan yasaklı ırk köpeğin ise barınağa götürüldüğü öğrenildi.

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