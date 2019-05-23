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İzmir'de korkunç anne cinayeti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 08:16 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi, annesini kabloyla boğarak öldürdü.

İzmir'de korkunç anne cinayeti

Alınan bilgiye göre, Gümüşpala Mahallesi'nde oğlu Ali Rıza T. (47) ile yaşayan 79 yaşındaki Sevdiye T'den haber alamayan yakınları eve gitti. Kapının açılmaması üzerine yakınları durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, anne ile oğlunu yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevdiye T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bileklerinde ve boynunda kesi izi olan Ali Rıza T. ise ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Sevdiye T'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Hastanede tedavi altına alınan Ali Rıza T'nin polise verdiği ilk ifadesinde, 5 ay önce işten çıktığı için psikolojisinin bozulduğunu, annesini kablo ile boğduğunu, ardından da çok sayıda ilaç içtikten sonra bileklerini ve boynunu keserek intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

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izmir Bayraklı

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