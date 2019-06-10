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İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 13:49 | Son Güncelleme

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sahilde balık tutanların ihbarıyla gelen polis ekipleri, denizden erkek cesedi çıkardı. Cansız beden, otopsi için Adli Tıp'a gönderilirken, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekmeye çalışanlar, polis ekiplerini zor durumda bıraktı.

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

Karşıyaka İskele yakınlarında balık tutanlar, saat 11.30 sıralarında, polise suda ceset olduğunu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla erkek cesedini denizden çıkardı. Cansız bedende çürüme ya da bozulma belirtisi görülmedi. Ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan polisler, olayı cep telefonlarının kameralarıyla görüntülemeye çalışanları, uzaklaşmaları için defalarca uyarmak zorunda kaldı.

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(DHA)

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izmir ceset Karşıyaka

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